PINAR AYDINLAR HAKKINDA TAHLİYE KARARI

HDK (Halkların Demokratik Kongresi) soruşturması kapsamında tutuklanan sanatçı Pınar Aydınlar, çıkarıldığı ilk duruşmada adli kontrol şartıyla tahliye edildi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, Aydınlar hakkında örgüt üyeliği ve örgüt propagandası yapmak suçlamalarıyla yargılama yürütülüyordu.

MAHKEMEDEN TAHLİYE KARARI: AYLIK İMZA VE YURT DIŞI YASAĞI

Mahkeme heyeti, Pınar Aydınlar’ın her ayın birinci günü imza atmak şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Ayrıca yurt dışına çıkış yasağı da adli kontrol tedbiri olarak uygulamaya kondu. Esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için dosya savcılığa gönderildi. Dava, 11 Eylül 2025 tarihine ertelendi.

AYDINLAR: “İTİBAR SUİKASTINA UĞRADIM”

Duruşmada savunmasını yapan sanatçı Pınar Aydınlar, gözaltı süreciyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Evim basılarak gözaltına alındım. Daha önce ifadeye çağrıldığımda her zaman gittim. 25 yıllık halk müziği sanatçısıyım, toplum tarafından tanınan biriyim. Bu yaşananlar tam anlamıyla bir itibar suikastıdır.”

Aydınlar, kendisine yönelik suçlamaların gerçek dışı olduğunu savunarak serbest bırakılmasını talep etti.

SAVCILIK TAHLİYEYİ DESTEKLEDİ

Mahkeme savcısı, Pınar Aydınlar’ın tutukluluğuna gerek olmadığı yönünde mütalaa vererek, yurt dışı çıkış yasağıyla birlikte tahliyesini talep etti. Mahkeme de bu talebi uygun bularak tahliye kararı verdi.