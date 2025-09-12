  1. Haberler
  3. MHP’li İlçe Başkanı Gökhan Özdemir İstifa Etti: Yasak Aşk ve Şantaj İddiaları Gündemde

MHP’li İlçe Başkanı Gökhan Özdemir İstifa Etti: Yasak Aşk ve Şantaj İddiaları Gündemde

Kocaeli MHP Çayırova İlçe Başkanı Gökhan Özdemir görevinden istifa etti. İstifa, eski partili Y.S.’nin Özdemir hakkında açtığı “şantaj ve tehdit” davasının ardından geldi.

İddialar Ne Anlatıyor?

Y.S., Özdemir ile yaşadığı özel ilişkinin sona ermesinin ardından, gizli çekilen görüntüler ve otel kayıtları ile tehdit edildiğini öne sürdü. Bu iddialar üzerine Y.S., suç duyurusunda bulundu.

MHP’den Açıklama

MHP Kocaeli İl Başkanı Tuncay Batı, yaptığı yazılı açıklamada, istifanın partiyle ilgisi olmadığını vurguladı:

“Çayırova İlçe Başkanımız Gökhan Özdemir 01.09.2025 tarihinde istifa etmiştir. Bahsi geçen konuların Milliyetçi Hareket Partisi’nin kurumsal yapısıyla hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Bu mesele, ilgili şahısların kişisel sorunları ve hukuki süreçleriyle ilgilidir.”

Parti yönetimi, olayın kişisel boyutta olduğunu ve MHP’nin kurumsal yapısını yansıtmadığını belirtti. Özdemir’in istifası, yerel siyasette ve parti içi dengelerde dikkat çeken bir gelişme olarak kayıtlara geçti.

