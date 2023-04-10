AK Parti’nin milletvekili aday listesi belli oldu! Süleyman Soylu, Fuat Oktay, Hulusi Akar…

14 Mayıs’ta gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri öncesinde Ak Parti Milletvekili aday listesi belli oldu. Böylelikle hangi bakanın hangi ilden aday olduğu da netleşmiş oldu. İşte yüzde 70’i değişen AK Parti milletvekili listesi…