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AK Parti’nin milletvekili aday listesi belli oldu! Süleyman Soylu, Fuat Oktay, Hulusi Akar…

AK Parti’nin milletvekili aday listesi belli oldu! Süleyman Soylu, Fuat Oktay, Hulusi Akar…
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10 Nisan 2023 - 10:58

14 Mayıs’ta gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri öncesinde Ak Parti Milletvekili aday listesi belli oldu. Böylelikle hangi bakanın hangi ilden aday olduğu da netleşmiş oldu. İşte yüzde 70’i değişen AK Parti milletvekili listesi…

AK Parti'nin milletvekili aday listesi belli oldu! Süleyman Soylu, Fuat Oktay, Hulusi Akar… - Sayfa 1

14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri öncesinde Ak Parti Milletvekili aday listesi belli oldu.

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AK Parti'nin milletvekili aday listesi belli oldu! Süleyman Soylu, Fuat Oktay, Hulusi Akar… - Sayfa 2

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu – İstanbul 2. Bölge 1. Sıra

Ankara 1. Bölge 1. Sıra – Tuğrul Türkeş

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AK Parti'nin milletvekili aday listesi belli oldu! Süleyman Soylu, Fuat Oktay, Hulusi Akar… - Sayfa 3

Ankara 2. Bölge 1. Sıra – Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin

Ankara 3. Bölge 1.sıra – Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay

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AK Parti'nin milletvekili aday listesi belli oldu! Süleyman Soylu, Fuat Oktay, Hulusi Akar… - Sayfa 4

Ankara 3. Bölge 2. Sıra – AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta

Ankara 3. Bölge 3. Sıra – AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri

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AK Parti'nin milletvekili aday listesi belli oldu! Süleyman Soylu, Fuat Oktay, Hulusi Akar… - Sayfa 5

Ankara 3. Bölge – Tuğgeneral Remzi Albasan (Milli Savunma Bakanı Özel Kalem Müdürüydü. Astsubaylıktan Subaylığa, oradan da kurmaylığı terfi etmişti)

Ankara 3. Bölgeden genç isimlerden Cansın Yılmaz Yaşar var.

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AK Parti'nin milletvekili aday listesi belli oldu! Süleyman Soylu, Fuat Oktay, Hulusi Akar… - Sayfa 6

Ankara’dan genç kadın adaylardan Endüstri Mühendisi Zehranur Yılmaz Aydemir (25 yaşında) var.

Doç. Dr. Resul Kurt (Sosyal Hizmetler uzmanı) Adıyaman 1. Sıra adayı

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AK Parti'nin milletvekili aday listesi belli oldu! Süleyman Soylu, Fuat Oktay, Hulusi Akar… - Sayfa 7

Antalya 1. Sıra – Mevlüt Çavuşoğlu

Ağrı 1. Sıra Kürt kökenli kadın aday Ruken Kilerci

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AK Parti'nin milletvekili aday listesi belli oldu! Süleyman Soylu, Fuat Oktay, Hulusi Akar… - Sayfa 8

Artvin 1. Sıra – Eski bakanlardan Faruk Çelik

Balıkesir 1. Sıra – İYİ Parti’den AK Parti’ye geçen İsmail Ok

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AK Parti'nin milletvekili aday listesi belli oldu! Süleyman Soylu, Fuat Oktay, Hulusi Akar… - Sayfa 9

Burdur 1. Sıra – Adem Korkmaz (Rektör)

Bursa 1. Bölge 1. Sıra – AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala

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AK Parti'nin milletvekili aday listesi belli oldu! Süleyman Soylu, Fuat Oktay, Hulusi Akar… - Sayfa 10

Bursa 2. Bölge 1. Sıra – Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank (TOGG Fabrikası’nın olduğu şehir)

Erzurum 2. Sıra Fatma Öncü (Bakan yardımcısıydı)

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AK Parti'nin milletvekili aday listesi belli oldu! Süleyman Soylu, Fuat Oktay, Hulusi Akar… - Sayfa 11

Eskişehir 1. Sıra – Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez

Gaziantep 1. Sıra – Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül

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AK Parti'nin milletvekili aday listesi belli oldu! Süleyman Soylu, Fuat Oktay, Hulusi Akar… - Sayfa 12

İstanbul 1. Bölge 1. Sıra- çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanı Murat Kurum

İstanbul 1. Bölge 6. Sıra – Gazeteci-yazar-Akademisyen Hulki Cevizoğlu

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AK Parti'nin milletvekili aday listesi belli oldu! Süleyman Soylu, Fuat Oktay, Hulusi Akar… - Sayfa 13

İstanbul 1. Bölge – Milli Yüzücü Umut Arman Sonay

İstanbul 2. Bölgeden – Cerrah Halit Yerebakan

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AK Parti'nin milletvekili aday listesi belli oldu! Süleyman Soylu, Fuat Oktay, Hulusi Akar… - Sayfa 14

İstanbul 2. Bölgeden – Sevan Sıvacıoğlu (Azınlıkları temsilen)

İstanbul 3. Bölgeden – Sanatçı-Müzisyen Yücel Arzen

1439

AK Parti'nin milletvekili aday listesi belli oldu! Süleyman Soylu, Fuat Oktay, Hulusi Akar… - Sayfa 15

İzmir 1. Bölge 1. Sıra – Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu

İzmir 2. Bölge 1. Sıra – AK Parti Genel Merkezi Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan

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AK Parti'nin milletvekili aday listesi belli oldu! Süleyman Soylu, Fuat Oktay, Hulusi Akar… - Sayfa 16

İzmir’den gazeteci yazar Şebnem Bursalı

İzmir’den Mehmet Ali Çelebi

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AK Parti'nin milletvekili aday listesi belli oldu! Süleyman Soylu, Fuat Oktay, Hulusi Akar… - Sayfa 17

Kahramanmaraş – Siyaset bilimci-TV yorumcusu Prof. Dr. Mehmet Şahin

Kayseri 1. Sıra – Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

1739

AK Parti'nin milletvekili aday listesi belli oldu! Süleyman Soylu, Fuat Oktay, Hulusi Akar… - Sayfa 18

Kocaeli 1. Sıra – REKTÖR Sadettin Hülagü

Manisa 1. Sıra – Oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu

1839

AK Parti'nin milletvekili aday listesi belli oldu! Süleyman Soylu, Fuat Oktay, Hulusi Akar… - Sayfa 19

Derya Yanık – Osmaniye 1.sıra

Mahmut Özer – Ordu 1

1939

AK Parti'nin milletvekili aday listesi belli oldu! Süleyman Soylu, Fuat Oktay, Hulusi Akar… - Sayfa 20

Bekir Bozdağ – Şanlıurfa 1.

Nureddin Nebati – Mersin 1. Sıra

2039

AK Parti'nin milletvekili aday listesi belli oldu! Süleyman Soylu, Fuat Oktay, Hulusi Akar… - Sayfa 21

Vahit Kirişçi – Kahramanmaraş

Mehmet Muş – Samsun

2139

AK Parti'nin milletvekili aday listesi belli oldu! Süleyman Soylu, Fuat Oktay, Hulusi Akar… - Sayfa 22

Adil Karaismailoğlu – Trabzon

Numan Kurtulmuş İstanbul 3. Bölge 1. Sıra

2239

AK Parti'nin milletvekili aday listesi belli oldu! Süleyman Soylu, Fuat Oktay, Hulusi Akar… - Sayfa 23

Jülide Sarıeroğlu – Ankara 1. Bölge 2. Sıra

Çiğdem Karaaaslan – Samsun 2. Sıra

2339

AK Parti'nin milletvekili aday listesi belli oldu! Süleyman Soylu, Fuat Oktay, Hulusi Akar… - Sayfa 24

Mustafa Şen -Trabzon 2. Sıra

Belgin Uygur – Balıkesir 2. Sıra

2439

AK Parti'nin milletvekili aday listesi belli oldu! Süleyman Soylu, Fuat Oktay, Hulusi Akar… - Sayfa 25

Ömer çelik – Adana 1. Sıra

Erkan Kandemir – İstanbul 1. Bölge 2.sıra

İşte tüm liste…

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AK Parti'nin milletvekili aday listesi belli oldu! Süleyman Soylu, Fuat Oktay, Hulusi Akar… - Sayfa 26
2639

AK Parti'nin milletvekili aday listesi belli oldu! Süleyman Soylu, Fuat Oktay, Hulusi Akar… - Sayfa 27
2739

AK Parti'nin milletvekili aday listesi belli oldu! Süleyman Soylu, Fuat Oktay, Hulusi Akar… - Sayfa 28
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AK Parti'nin milletvekili aday listesi belli oldu! Süleyman Soylu, Fuat Oktay, Hulusi Akar… - Sayfa 29
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AK Parti'nin milletvekili aday listesi belli oldu! Süleyman Soylu, Fuat Oktay, Hulusi Akar… - Sayfa 30
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AK Parti'nin milletvekili aday listesi belli oldu! Süleyman Soylu, Fuat Oktay, Hulusi Akar… - Sayfa 31
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AK Parti'nin milletvekili aday listesi belli oldu! Süleyman Soylu, Fuat Oktay, Hulusi Akar… - Sayfa 32
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AK Parti'nin milletvekili aday listesi belli oldu! Süleyman Soylu, Fuat Oktay, Hulusi Akar… - Sayfa 38
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AK Parti'nin milletvekili aday listesi belli oldu! Süleyman Soylu, Fuat Oktay, Hulusi Akar… - Sayfa 39

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