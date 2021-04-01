Akşener’den Erdoğan’a Sert Tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Haber yayınına çıkarak bir haftayı aşkın bir süredir devam eden yangınlarla ilgili konuştu. “Televizyonda konuşuyorlar, ‘canlılar yandı’ eyvallah” diyen Erdoğan, “Yahu yangın olur da ormandaki canlılar yanmaz mı? Biz bu canlıların sahiplerine hepsine ödemelerini yapacağız” ifadelerini kullandı.

AKŞENER’DEN JET YANIT GELDİ Erdoğan’ın açıklamalarına Meral Akşener’den sert yanıt geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Akşener mesajında; “Vicdanınıza sesleniyorum: Allah aşkına, böyle bir bakış açısı olabilir mi? Böyle bir zamanda, böyle bir yönetim anlayışı olabilir mi? Yazıklar olsun!” ifadelerini kullandı. İşte o paylaşım…