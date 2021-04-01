HaberKonseyi

Tüm Dünyayı Etkisi Altına Alan
COVID-19 Salgınında SON DAKİKA Gelişmeleri#BizBizeYeteriz Türkiyem! Korona yaz 8119'a gönder 10 TL bağışta bulun

Akşener’den Erdoğan’a Sert Tepki

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
Akşener’den Erdoğan’a Sert Tepki
3 views
05 Ağustos 2021 - 13:55
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
Yaşanan yangın felaketiyle ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlerine İYİ Parti lideri Meral Akşener’den jet yanıt geldi.
Meral Akşener’den Erdoğan’ın yangın açıklamalarına sert tepki! ‘Yazıklar olsun...’
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Haber yayınına çıkarak bir haftayı aşkın bir süredir devam eden yangınlarla ilgili konuştu. “Televizyonda konuşuyorlar, ‘canlılar yandı’ eyvallah” diyen Erdoğan, “Yahu yangın olur da ormandaki canlılar yanmaz mı? Biz bu canlıların sahiplerine hepsine ödemelerini yapacağız” ifadelerini kullandı.

AKŞENER’DEN JET YANIT GELDİ

Erdoğan’ın açıklamalarına Meral Akşener’den sert yanıt geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Akşener mesajında; “Vicdanınıza sesleniyorum: Allah aşkına, böyle bir bakış açısı olabilir mi? Böyle bir zamanda, böyle bir yönetim anlayışı olabilir mi? Yazıklar olsun!” ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım…

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ünü İsimler İsyan Etti !Ünü İsimler İsyan Etti !
Dünyanın Sonu Geldiğinde Ayakta Durabilecek 5 ÜlkeDünyanın Sonu Geldiğinde Ayakta Durabilecek 5 Ülke
Mansur Yavaş’a Soruşturma AçıldıMansur Yavaş’a Soruşturma Açıldı
Kredi Skandalında Yargı Kararı AçıklandıKredi Skandalında Yargı Kararı Açıklandı
Mangalcılar Valiyi Bunalttı !Mangalcılar Valiyi Bunalttı !
REKLAM ALANI

(336x280px)

Anasayfa Sağ Bloka Esnek veya Sabit ölçülerde SINIRSIZ reklam alanını şablon olarak ekleyebilirsiniz. Şuan örnek olarak sadece 2 reklam kullanıldı.
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İl İl Haftalık Vaka Haritası Açıklandı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Duygulandıran Görüntü
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ünü İsimler İsyan Etti !
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yakalanan Uçağın Bilinmeyenleri
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Mansur Yavaş’a Soruşturma Açıldı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Akşener’den Erdoğan’a Sert Tepki
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kredi Skandalında Yargı Kararı Açıklandı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Mangalcılar Valiyi Bunalttı !
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Somali’ye 30 Milyon Dolarlık Hibe
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Türk İş İnsanının Jetinde Kokain Ele Geçirildi
SON DAKİKA HABERLERİ
Duygulandıran GörüntüAğustos 5, 2021-5:04 pm
Ünü İsimler İsyan Etti !Ağustos 5, 2021-4:52 pm
Dünyanın Sonu Geldiğinde Ayakta Durabilecek 5 ÜlkeAğustos 5, 2021-4:46 pm
Türk İş İnsanının Jetinde Kokain Ele GeçirildiAğustos 5, 2021-11:46 am
Help Turkey Paylaşımlarına Savcılık Soruşturma BaşlattıAğustos 5, 2021-11:38 am
Ümitcan Uygun Yeniden Gözaltında !Ağustos 5, 2021-11:29 am
Aşı Olmayanlara Kötü Haber !Ağustos 5, 2021-11:22 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Kim inanır Çapa’da tıp okuduğuna!
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Korktuğu Başına Geldi
Ebru Gündeş Reza Zarrab’a Boşanma Davası Açtı
Korkunç Yangın
Pınar Deniz ile Yiğit Kirazcı Aşk Yaşıyor!
Musilaj Balıklarda Zehir Etkisi Yaratır Mı ?

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.