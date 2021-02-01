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En gözde kediciğine dava açtı

En gözde kediciğine dava açtı
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04 Aralık 2021 - 9:19

En gözde kediciğine dava açtı

 

En gözde kediciğine dava açtı

Organize silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek suçundan 9 bin 803 yıl 6 ay hapis ve 400 bin lira para cezasına çarptırılan Adnan Oktar, ‘Bacılar Grubu’ üyesi olduğu öne sürülen ve etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye edilen en gözde kediciklerinden Beril Koncagül’e 120 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

TEHDİTTEN ŞİKAYET

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne açılan davaya göre Beril Koncagül, Adnan Oktar’ın başkanlığını yürüttüğü Teknik Bilim Araştırma Vakfı (TBAV) üyesiydi. Polis tarafından düzenlenen 11 Temmuz 2018’deki operasyonda Adnan Oktar’la birlikte gözaltına alındı ve tutuklandı. Beril Koncagül, 6 ay cezaevinde kaldıktan sonra etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak tahliye edildi. İddiaya göre Beril Koncagül, Adnan Oktar ile arkadaşlarının yargılamalarının başladığı ilk duruşmanın çıkışında açıklama yaptı. Adnan Oktar’ın duruşma çıkışında kendisine el sallamak suretiyle tehdit ettiğini belirten Beril Koncagül, hem suç duyurusunda bulundu hem de basına açıklama yaptı.

CEZAEVİNDEN KURTULMAK İÇİN

Beril Koncagül’ün haksız açıklamaları nedeniyle müvekkilinin itibarının zedelendiğini belirten Adnan Oktar’ın avukatı Sinem Mollahasanoğlu ise dava dilekçesinde, “Davalının bu iddiaları doğru değildir. Davalı, müvekkilin kendisini tehdit etmediğini çok iyi bilmektedir. Müvekkil, zorlu cezaevi şartlarına dayanamayıp kurtulmak için kendisine suçlamalarda bulunan davalıya halen sevgi ve şevkat duymaktadır. Davalının kusur derecesi ağırdır. Bu nedenle kişilik hakları zarar gören müvekkil için davalının 120 bin lira manevi tazminata hükmedilmesini istiyoruz” dedi.

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