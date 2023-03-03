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Mansur Yavaş ve İmamoğlu’nu Adaylığa Çağırdı

Mansur Yavaş ve İmamoğlu’nu Adaylığa Çağırdı
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03 Mart 2023 - 16:40

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısının ardından açıklama yaptı. Akşener, “5 parti ‘Kılıçdaroğlu aday olsun’ dedi. Biz iki ismin adaylığını konusunda görüş bildirdik. Bu isimler Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu’ydu. Maalesef görüş ve önerilerimiz masadakiler tarafından reddedildi” ifadelerini kullandı. Akşener, “Ne bir kumar masasında ne de bir noter masasında olmayacağız” dedi. Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na çağrıda bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Akşener’in açıklamalarına tek cümlelik yanıt geldi. Kılıçdaroğlu, “Merak etmeyin bütün taşlar yerine oturacak” dedi.

İşte Akşener’in açıklamalarından satır başları:

İYİ Parti bir kıskaca alınmıştır. Ölümle sıtma arasında bir sıtma arasında. Devşirme bir siyasetin hınk deyicisi olmayacaktır. Ucube bir zihniyete karşı aynı kararlılıkla duruyoruz, durmaya da devam edeceğiz. Dayatmalara asla boyun eğmeyeceğiz. Nasıl k 2015 yılında milletin canına kıyanların karşısında durduk, bugün de aynı yerde dimdik duruyoruz.

Ceketimi assam kazanırım diyenlerin karşısında durduk bugün de duruyoruz. Tarumar vurulan demokrasimiz için ceketimi assam aday olur diyenlerin karşısında dimdik duruyoruz. Bizim yolumuz dün de aynıydı bugün de aynı. Çünkü biz milletimize bir söz verdik. Milletimizin sözünü bastıran değil söyleyen olacağımıza söz verdik. Bu bizim temel ilkemizdir.

“YAVAŞ VE İMAMOĞLU ADAY OLSUN DEDİK”

Bizden muhalefetten olan beklentileri duyurmak için yorulmadan çalıştık. Dün gerçekleşen toplantıda ortak cumhurbaşkanı adayının kim olacağını değerlendirdik. 5 parti ‘Kılıçdaroğlu aday olsun’ dedi. Biz iki ismin adaylığını konusunda görüş bildirdik. Bu isimler Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu’ydu. Maalesef bu görüşlerimiz masadan reddedildi ve altılı masanın son toplantısında bir anlayışa varıldı. Anlamış olduk ki yenilgi yenilgi büyüyen küçük hesaplar kutlu bir zafere tercih edilmiştir.

“NE KUMAR MASASINDA NE DE NOTER MASASINDA OLACAĞIZ”

Yeri geldi milletimiz için inat ettik. Linç edildik, yıkılmadık. Bıkmadan usanmadan konuştuk anlattık. Ancak ne yazık ki olmadı, olamadı. Geldiğimiz son noktada 6’lı masada millet iradesini kararlarına yansıtmaktan vazgeçmiştir. Ortak akıl platformu olmaktan çıkmış. Ne bir kumar masasında ne de bir noter masasında olmayacağız. Milletimizin kazanma ümidini yok etmeyeceğiz.

AKŞENER’DEN YAVAŞ VE İMAMOĞLU’NA ÇAĞRI

Milletimizin sesini tüm Türkiye’ye duyuracağız. Sayın Mansur Yavaş’a ve Sayın Ekrem İmamoğlu’na bir çağrıda bulunmak istiyorum; Değerli başkanlarım, siz bu milletin iradesi ile seçildiniz. Tüm engellemelere rağmen çok çalıştınız. Görevinizi en iyi şekilde yaptınız. Milletimizi enkazın altında bile bırakmadınız. Ne mutlu size ki milletimiz gayretlerini gördü. Yanınızda durdu. Milletimiz samimiyetinizi duydu başının üstünde taşıdı ve bu gün de çok kritik bir görevin eşiğinde sizi göreve çağırıyor. Tıpkı 100 yıl önce olduğu gibi bugün de vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı tehlike altındayken, 100 yıl önce olduğu gibi istiklalini yine kendi azim ve kararına bağlamıştır. Size de ateşten bir gömlek giymeyi vazife kılmıştır. Bu vazife reddedilemez bir vazifedir. Çünkü bu çağrının sahibi millettir. Bizlere düşen bir seçim yapmaktır.

KILIÇDAROĞLU: BÜTÜN TAŞLAR YERİNE OTURACAK

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Akşener’in açıklamalarına ilk değerlendirme geldi. Kılıçdaroğlu, “Merak etmeyin bütün taşlar yerine oturacak” dedi.

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