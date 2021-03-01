Kılıçdaroğlu’ndan Erken Seçim Sinyali

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FOX TV’de İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programında soruları yanıtladı. Kılıçdaroğlu, sonbaharda erken seçime gidileceğini söyledi.

Kılıçdaroğlu’nun açıklaması şu şekilde:

Sonbaharda erken seçime gidilebilir. Götüremezler, bakın gecikilen her gün sıradan vatandaşa ağır maaliyetler yüklüyorlar. Dolar bu kadar indi çıktı… Seçime gitmek zorundalar, gitmezlerse bu toplum çok daha ağır bedel ödeyecek. Devlet böyle mi yönetilir?