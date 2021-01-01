HaberKonseyi

Tüm Dünyayı Etkisi Altına Alan
COVID-19 Salgınında SON DAKİKA Gelişmeleri#BizBizeYeteriz Türkiyem! Korona yaz 8119'a gönder 10 TL bağışta bulun

MHP Bu Defa İki Oyuncuyu Hedef Aldı: Hainler Temizlenmeli!

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
MHP Bu Defa İki Oyuncuyu Hedef Aldı: Hainler Temizlenmeli!
15 views
02 Temmuz 2021 - 14:53
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin danışmanı Yıldıray Çiçek’in bu kez hedefinde Nur Sürer’le Ercan Kesal var. İkilinin “terör propagandası” yaptıklarını ileri sürüp “Türk devleti hainleri bu alandan temizlemeli” ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin danışmanı Yıldıray Çiçek, Türk sineması oyuncuları Nur Sürer’le Ercan Kesal’i hedef aldı.

Yıldıray Çiçek, MHP’nin yayın organı Türkgün’de kaleme aldığı “Camdaki ve Çukur’daki hain” başlıklı yazısında Sürer ve Kesal’ı eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’a sahip çıktıkları iddiasıyla hedefine yerleştirdi.

“BİR KARANLIK EL VAR”

Yazısında “Türkiye’deki sanat camiasında gerçekten hain potansiyelimiz oldukça fazla… Bu hainler bazen milyonların dinlediği şarkıcı olarak, bazen milyonların izlediği dizi, sinema sanatçısı olarak karşımıza çıkıyor.” diyen Çiçek, Nur Sürer’in katıldığı bir TV programında Demirtaş’la ilgili söylediklerini, Ercan Kesal’ın da Demirtaş’ın ‘Seher’ isimli kitabın imza törenine katılarak ona destek için bu kitabı imzaladığını hatırlatıp şu ifadeleri kullandı:

“Sanatçı kimliği altında ihanete destek veren, bu terör örgütlerine propaganda desteği sağlayan çok kişi var… Bir karanlık el var, bunları ihanet yoluna ve hain olmaya sürükleyen…

Yoksa milliyetçi- vatansever olarak başladığı, Mehmet Akif Ersoy’un “Eşele bir yerleri örten karı / Ot değil onlar dedenin saçları/ Dinle şehit sesleridir rüzgârı/ Haydi git evladım uğurlar ola” şeklindeki eserini seslendiren, Kurtuluş Savaşı’na, milli kahramanlara şarkılar, marşlar okuyan Ahmet Kaya gibi birisi “Vallahi dostu özledim, Vallahi Apo’yu özledim” diye teröristbaşı yaratığa şarkı söyler hâle nasıl getirilmiştir?

Türk devleti, sanatçı kimliklerini kullanarak terör propagandası yapan, teröristlere sahip çıkan hainleri ya bu alandan temizlemeli ya da o karanlık ele esir olarak düştülerse onları kurtarmalıdır. Şimdi söyleyin bakalım Nur Sürer ve Ercan Kesal… Siz bu işi gönüllü mü yapıyorsunuz yoksa karanlık ellerde esir misiniz?”

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Tank Palet AçıklamasıCumhurbaşkanı Erdoğan’dan Tank Palet Açıklaması
Elmalı Davasında Öz Baba İlk Kez KonuştuElmalı Davasında Öz Baba İlk Kez Konuştu
AKP’li Eski Vekilden Oğlunun İddialarına YanıtAKP’li Eski Vekilden Oğlunun İddialarına Yanıt
Yeni Akit’in Hedef Aldığı Güldür Güldür’den Yanıt!Yeni Akit’in Hedef Aldığı Güldür Güldür’den Yanıt!
İsmail Saymaz’dan Sedat Peker Yorumu ”Suç Magazininde Boğulduk”İsmail Saymaz’dan Sedat Peker Yorumu ”Suç Magazininde Boğulduk”
REKLAM ALANI

(336x280px)

Anasayfa Sağ Bloka Esnek veya Sabit ölçülerde SINIRSIZ reklam alanını şablon olarak ekleyebilirsiniz. Şuan örnek olarak sadece 2 reklam kullanıldı.
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Serel Yereli’nin İç Çamaşırlı Banyo Pozuna Beğeni Yağdı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Tank Palet Açıklaması
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Elmalı Davasında Öz Baba İlk Kez Konuştu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
AKP’li Eski Vekilden Oğlunun İddialarına Yanıt
GÜNLÜK HABER AKIŞI
MHP Bu Defa İki Oyuncuyu Hedef Aldı: Hainler Temizlenmeli!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yeni Akit’in Hedef Aldığı Güldür Güldür’den Yanıt!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İsmail Saymaz’dan Sedat Peker Yorumu ”Suç Magazininde Boğulduk”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Oğuzhan Uğur ile Müjde Uzman’dan Yeni Fotoğraf
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Özge Ulusoy Takipçisine Fena Patladı ”Terbiyesize Bak!”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Didem Soydan’dan Evlilik Açıklaması ”Ailem Benden Ümidi Kesti”
SON DAKİKA HABERLERİ
Serel Yereli’nin İç Çamaşırlı Banyo Pozuna Beğeni YağdıTemmuz 2, 2021-4:21 pm
AKP’li Eski Vekilden Oğlunun İddialarına YanıtTemmuz 2, 2021-3:07 pm
MHP Bu Defa İki Oyuncuyu Hedef Aldı: Hainler Temizlenmeli!Temmuz 2, 2021-2:53 pm
Yeni Akit’in Hedef Aldığı Güldür Güldür’den Yanıt!Temmuz 2, 2021-2:33 pm
İsmail Saymaz’dan Sedat Peker Yorumu ”Suç Magazininde Boğulduk”Temmuz 2, 2021-2:29 pm
Oğuzhan Uğur ile Müjde Uzman’dan Yeni FotoğrafTemmuz 2, 2021-2:11 pm
Özge Ulusoy Takipçisine Fena Patladı ”Terbiyesize Bak!”Temmuz 2, 2021-1:40 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Kim inanır Çapa’da tıp okuduğuna!
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Korktuğu Başına Geldi
Ebru Gündeş Reza Zarrab’a Boşanma Davası Açtı
Pınar Deniz ile Yiğit Kirazcı Aşk Yaşıyor!
Musilaj Balıklarda Zehir Etkisi Yaratır Mı ?
Derya Uluğ ‘Yemek Yiyebilmek Büyük Nimet’

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.