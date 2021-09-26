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Gençlik Kolları Başkanından Skandal Sözler !

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Gençlik Kolları Başkanından Skandal Sözler !
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26 Eylül 2021 - 10:33
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Cumhuriyet Halk Partisi Denizli Gençlik Kolları Başkanı Tugay Odabaşıoğlu partisinin Merkezefendi İlçe Danışma Kurulu Toplantısı’nda tartışma yaratan sözler söyledi.

 Odabaşıoğlu, “Bazı belediye başkanlarımızın odalarında Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafı var. Gençlik kollarının çalışmalarını bölmeye çalışan var. Biz onların ellerini kollarını kırmasını biliriz” dedi. Odabaşıoğlu’nun sarf ettiği sözler üzerine bazı belediye başkanları sinirlenerek toplantıyı terk etti.

CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı Tugay Odabaşıoğlu'ndan skandal sözler: Erdoğan'ın fotoğrafını makamına asanın kolunu bacağını kırarım

Odabaşıoğlu önceki gün Denizli Honaz’da düzenlenen Danışma Kurulu Toplantısı’nda da Merkezefendi İlçe Danışma Kurulu Toplantısı’nda sarf ettiği sözlerin arkasında olduğunu vurgulayarak “Beni o günkü sözlerimden dolayı eleştirenler, tepki gösterenler var. O günkü sözlerimin arkasındayım. Hatta ellerini kırmakla kalmam kafasını da kırarım” dedi.

CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı Tugay Odabaşıoğlu'ndan skandal sözler: Erdoğan'ın fotoğrafını makamına asanın kolunu bacağını kırarım

Makam odasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafı asılı olan CHP’li Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek toplantıyı terk etti. Ayağa kalkan ve duruma tepki gösteren Başkan Kepenek, “Bizleri kafa kırmakla tehdit ediyorsunuz. Örgüt örgüt deyip seçilmiş bir başkanı yok sayıyorsunuz. Yeter, bıktım artık. İstifa ediyorum” diye bağırdı. Belediye Başkanı Kepenek’in “istifa” resti salonu dolduran CHP’lilerde soğuk duş etkisi yaratırken CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer, Kepenek’in arkasından koşarak bir süre başkanı ikna etmeye çalıştı. Kepenek salona geri dönmezken toplantı iptal edildi.

 

CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı Tugay Odabaşıoğlu'ndan skandal sözler: Makamına Erdoğan'ın resmini asanın kafasını kırarız

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