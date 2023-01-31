Maldivler’e tatile giden Zuhal Topal, bikinili pozlarını paylaştı

BİKİNİLİ POZLARINI PAYLAŞTI

Ünlü isim beyaz bikinisiyle ailesiyle plajda poz verdi. Fotoğrafı 2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşan Topal, “Mutlu haftalar” notunu yazdı. Topal daha sonra arkadaşlarıyla havaya zıpladığı bir kareyi yayınladı. Fiziğiyle dikkatleri üzerine çeken 46 yaşındaki Topal için “Genç kızlara taş çıkartıyorsun” yorumları yapıldı. Bazı takipçileri ise ünlü sunucuya “Bikini bebek bezi gibi” diye yazdı.