Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Maldivler’e tatile giden Zuhal Topal, bikinili pozlarını paylaştı

Maldivler’e tatile giden Zuhal Topal, bikinili pozlarını paylaştı
2 views
31 Ocak 2023 - 14:32

Ailesi ve yakın arkadaşlarıyla Maldivler’e tatile giden başarılı oyuncu ve sunucu Zuhal Topal, sosyal medya hesabından bikinili pozlarını paylaştı. 46 yaşındaki Topal’ın bikinili pozlarına “Genç kızlara taş çıkartırsın” yorumları yapıldı

Maldivler'e tatile giden Zuhal Topal, bikinili pozlarını paylaştı - Sayfa 1

TV8 ekranlarında yayınlanan Yemekteyiz yarışmasının sunucusu Zuhal Topal, okulların tatile girmesiyle ailesi ve arkadaşlarıyla soluğu Maldivler’de aldı. Tatilin tadını çıkaran Topal, sosyal medya hesabından paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.

Maldivler'e tatile giden Zuhal Topal, bikinili pozlarını paylaştı - Sayfa 2

BİKİNİLİ POZLARINI PAYLAŞTI
Ünlü isim beyaz bikinisiyle ailesiyle plajda poz verdi. Fotoğrafı 2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşan Topal, “Mutlu haftalar” notunu yazdı. Topal daha sonra arkadaşlarıyla havaya zıpladığı bir kareyi yayınladı. Fiziğiyle dikkatleri üzerine çeken 46 yaşındaki Topal için “Genç kızlara taş çıkartıyorsun” yorumları yapıldı. Bazı takipçileri ise ünlü sunucuya “Bikini bebek bezi gibi” diye yazdı.

Maldivler'e tatile giden Zuhal Topal, bikinili pozlarını paylaştı - Sayfa 3

İşte Zuhal Topal’ın tatil pozları…

Maldivler'e tatile giden Zuhal Topal, bikinili pozlarını paylaştı - Sayfa 4
Maldivler'e tatile giden Zuhal Topal, bikinili pozlarını paylaştı - Sayfa 5
Maldivler'e tatile giden Zuhal Topal, bikinili pozlarını paylaştı - Sayfa 6
Maldivler'e tatile giden Zuhal Topal, bikinili pozlarını paylaştı - Sayfa 7
Maldivler'e tatile giden Zuhal Topal, bikinili pozlarını paylaştı - Sayfa 8
Maldivler'e tatile giden Zuhal Topal, bikinili pozlarını paylaştı - Sayfa 9
Maldivler'e tatile giden Zuhal Topal, bikinili pozlarını paylaştı - Sayfa 10
Maldivler'e tatile giden Zuhal Topal, bikinili pozlarını paylaştı - Sayfa 11
Maldivler'e tatile giden Zuhal Topal, bikinili pozlarını paylaştı - Sayfa 12
Maldivler'e tatile giden Zuhal Topal, bikinili pozlarını paylaştı - Sayfa 13

Maldivler'e tatile giden Zuhal Topal, bikinili pozlarını paylaştı - Sayfa 14

Bu haber www.medyaradar.com dan alınmıştır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye’nin en popüler oyuncusunu görenler küçük dilini yuttu! Öyle isimlere fark attı ki…Türkiye’nin en popüler oyuncusunu görenler küçük dilini yuttu! Öyle isimlere fark attı ki…
Evrim Alasya’nın kaprisleri yönetmeni kaçırdı! Kızılcık Şerbeti’nde kuaför krizi!Evrim Alasya’nın kaprisleri yönetmeni kaçırdı! Kızılcık Şerbeti’nde kuaför krizi!
Van’da minik Emir Mete köpek saldırısında hayatını kaybettiVan’da minik Emir Mete köpek saldırısında hayatını kaybetti
ABD’nin gözü bu davada!ABD’nin gözü bu davada!
Dünyanın ilgi odağı oldu! Bayraktar’ın ilk uçuş hikayesiDünyanın ilgi odağı oldu! Bayraktar’ın ilk uçuş hikayesi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kılıçdaroğlu’ndan Pakistan Başbakanı Şerif’e başsağlığı mektubu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Fatih’te uzun namlulu silahla milyonluk gasp
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Finlandiya’dan İsveç’e ders niteliğinde karar!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Sevgilisinin öldürdüğü Tuğçe’nin annesi: Öpmeye kıyamadığım çocuğuma nasıl kıydı?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kadıköy’ün kâbusu olmuştu… Dövmeden enselendi!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bakan Kasapoğlu: Dünyanın en güçlü yurt altyapısına sahibiz
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Tren bileti satış sistemi yenilendi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Türkiye’nin en popüler oyuncusunu görenler küçük dilini yuttu! Öyle isimlere fark attı ki…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Maldivler’e tatile giden Zuhal Topal, bikinili pozlarını paylaştı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Burcu Özberk külotlu çorabıyla poz verdi! Yalı Çapkını’nın yıldızı dayanamadı
SON DAKİKA HABERLERİ
Kılıçdaroğlu, 6’lı masanın cumhurbaşkanı adayının duyurulacağı tarihi açıkladıOcak 30, 2023-10:06 am
Fenerbahçe – Kasımpaşa maçından sonra herkes Enner Valencia ve Arda Güler’i konuşuyor!Ocak 30, 2023-10:02 am
Sancaktepe’de kan donduran olay! Baba ve 3 çocuğu ölü bulunduOcak 27, 2023-5:28 pm
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli açıklamalarOcak 27, 2023-5:26 pm
Danimarka Elçisi Dışişleri’ne çağrıldı: Bu tutum kabul edilemez!Ocak 27, 2023-5:22 pm
Yılın ilk enflasyon tahmini belli oldu!Ocak 26, 2023-11:24 am
PKK’ya yeni operasyon! 480 personel katılıyorOcak 26, 2023-11:19 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !