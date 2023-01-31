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Evrim Alasya’nın kaprisleri yönetmeni kaçırdı! Kızılcık Şerbeti’nde kuaför krizi!

Evrim Alasya’nın kaprisleri yönetmeni kaçırdı! Kızılcık Şerbeti’nde kuaför krizi!
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31 Ocak 2023 - 14:18

Evrim Alasya rol aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinin setinde kriz çıkardı. Rezillik çıkaran Evrim Alasya iddiaya göre; istediği kuaför gelmeyince hakaret içerikli sözler kullandı. Bu duruma daha fazla dayanamayan Kızılcık Şerbeti dizisinin yönetmeni, yapımcıya Evrim Alasya üzerinden resti çekti.

Evrim Alasya'nın kaprisleri yönetmeni kaçırdı! Kızılcık Şerbeti'nde kuaför krizi! - Sayfa 1

Kızılcık Şerbeti dizisinin setinde Evrim Alasya krizi yaşanıyor.

 

Evrim Alasya'nın kaprisleri yönetmeni kaçırdı! Kızılcık Şerbeti'nde kuaför krizi! - Sayfa 2

Sıla Türkoğlu, Müjde Uzman, Settar Tanrıöğen, Evrim Alasya gibi isimlerin rol aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinin setinde Alasya, kaprisleri ile set çalışanlarını bezdirdi.

Evrim Alasya'nın kaprisleri yönetmeni kaçırdı! Kızılcık Şerbeti'nde kuaför krizi! - Sayfa 3

Sabah’ın haberine göre; uzun bir süredir istekleri ve kaprisleriyle bıktıran Evrim Alasya, son talebi ile neredeyse tüm set ekibini çileden çıkardı.

Evrim Alasya'nın kaprisleri yönetmeni kaçırdı! Kızılcık Şerbeti'nde kuaför krizi! - Sayfa 4

EVRİM ALASYA KIZILCIK ŞERBETİ SETİNDE REZALET ÇIKARDI

Yapım şirketi tarafından anlaşılan ve saç-makyaj işlemlerini yürüten kuaförü beğenmeyen Evrim Alasya, kişisel hayatında gittiği kuaförünü sete getirmek istedi.

Evrim Alasya'nın kaprisleri yönetmeni kaçırdı! Kızılcık Şerbeti'nde kuaför krizi! - Sayfa 5

Dizinin yapımcısı da bu masrafı karşılayamayacağını iletti.

Evrim Alasya'nın kaprisleri yönetmeni kaçırdı! Kızılcık Şerbeti'nde kuaför krizi! - Sayfa 6

Ters düşen Evrim Alasya kendi kuaförünü karavanında göremeyince çileden çıktı.

Evrim Alasya'nın kaprisleri yönetmeni kaçırdı! Kızılcık Şerbeti'nde kuaför krizi! - Sayfa 7

Set ekibine küfürler yağdıran Alasya’nın bu rezaleti, yönetmen Ketche‘yi de sinirlendirdi.

 

Evrim Alasya'nın kaprisleri yönetmeni kaçırdı! Kızılcık Şerbeti'nde kuaför krizi! - Sayfa 8

KETCHE’DEN EVRİM ALASYA RESTİ: “YA O, YA BEN”

Ketche hakaretler sonrası seti terk edince çekimler de yarım kaldı.

Evrim Alasya'nın kaprisleri yönetmeni kaçırdı! Kızılcık Şerbeti'nde kuaför krizi! - Sayfa 9

Ünlü yönetmenin yapımcıya ‘Ya ben, ya o‘ diyerek rest çektiği öğrenildi.

Evrim Alasya'nın kaprisleri yönetmeni kaçırdı! Kızılcık Şerbeti'nde kuaför krizi! - Sayfa 10
Evrim Alasya'nın kaprisleri yönetmeni kaçırdı! Kızılcık Şerbeti'nde kuaför krizi! - Sayfa 11

Evrim Alasya'nın kaprisleri yönetmeni kaçırdı! Kızılcık Şerbeti'nde kuaför krizi! - Sayfa 12

Bu haber www.medyaradar.com dan alınmıştır.

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