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Kaçak Yapı Yüzünden Mahkemelik Oldular

Kaçak Yapı Yüzünden Mahkemelik Oldular
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19 Ekim 2021 - 13:59

Eski AKP’li Bakan Faruk Çelik ile AKP’li Bursa Kestel Belediyesi arasındaki kaçak yapı kavgası mahkemeye taşındı.

Eski AKP’li Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik ile AKP’li Bursa Kestel Belediyesi arasındaki kaçak yapı kavgası mahkemeye taşındı. Belediye, Faruk Çelik’in oğlu Enes Çelik’e ait villanın tarım arazisi üzerine yapıldığını ve kaçak olduğunu bildirdi. Sel halinde burada yaşayanların hayati tehlike geçireceğinin altını çizen Kestel Belediyesi, yapının yıkılmasını istedi.

Sözcü’den Veli Toprak’ın haberine göre, AKP’li Kestel Belediyesi, Enes Çelik’in yaptırdığı villayı ruhsatsız ve kaçak olduğu gerekçesiyle 4 Ağustos 2021 tarihinde mühürledi. Villaya, encümen tarafından da 45 bin 649 lira idari para cezası verildi. Bakanın oğlu Enes Çelik, belediyenin verdiği ceza ile mühürleme işlemine karşı İdare Mahkemesi’ne dava açtı. Kestel Belediyesi, Bursa 4. İdare Mahkemesi’ne gönderdiği savunmasında kaçak villanın tarım alanı üzerine yapıldığını ve mevzuata uygun hale getirilmesi için 30 gün süre verildiğini bildirdi.

“Parti içinde hizipleşme ve ekip kavgası bu tür olaylara neden oluyor”

AKP kulislerinde, kaçak villa üzerinden Bursa’da ‘siyasi kavga’ yürütüldüğü yorumları yapılıyor. Eski Bakan Faruk Çelik’in yeniden bakan olacağı bir süredir konuşuluyor. Kestel Belediyesi’nin mevcut vekillerden birine yakın olduğunu hatırlatan AKP’li bir isim, “Çelik’i yıpratmak için oğlunun villası malzeme yapılıyor. Bunu yaptıran da eski bir bakan. Parti içinde hizipleşme ve ekip kavgası bu tür olaylara neden oluyor” dedi.

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