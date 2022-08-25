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İŞKUR TYP başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

İŞKUR TYP başvurusu nasıl ve nereden yapılır?
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25 Ağustos 2022 - 13:26

İŞKUR TYP başvuru şartları ve tarihleri araştırılan konular arasında yer alıyor. İŞKUR üzerinden TYP alımı yapılıyor. Okullara temizlik görevlisi ve güvenlik alımı ile istihdama katkı sağlayan Milli Eğitim Bakanlığı, İŞKUR TYP programı aracılığıyla yapılan olan başvuruları gerçekleştirecek. Peki, TYP ile okullara temizlik ve güvenlik görevlisi alımı başvuru şartları nelerdir?

1/4İŞKUR TYP başvurusu nasıl ve nereden yapılır İşte İŞKUR TYP ile okullara temizlik ve güvenlik görevlisi alımı başvuru şartları

İŞKUR TYP okul başvuruları pek çok vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. İŞKUR TYP başvuruları, 2022-2023 eğitim yılının başlamasına çok az bir süre kala merak edilenler arasında yer alıyor. MEB’in ihtiyaçları doğrultusunda okullarda istihdam edilecek personeller için araştırmalar hız kazandı. İŞKUR TYP başvuru şartları arasında 18 yaşını tamamlamış olma koşulu göz önünde bulundurulacak. İşte, okullara temizlik personeli alımı için İŞKUR TYP başvuru tarihleri hakkında ayrıntılar.

2/4İŞKUR TYP OKULLARA TEMİZLİK GÖREVLİSİ BAŞVURUSU NE ZAMAN

İŞKUR TYP OKULLARA TEMİZLİK GÖREVLİSİ BAŞVURUSU NE ZAMAN?

TYP kapsamında MEB bünyesine alınacak personellere ilişkin ilanlar henüz açıklanmadı. Söz konusu alımlar hakkında Eylül ayı ile birlikte gelişmeler olacağı tahmin ediliyor. Bu kapsamda bilgiler netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.

3/4TOPLUM YARARINA PROGRAM (TYP) NEDİR

TOPLUM YARARINA PROGRAM (TYP) NEDİR?

İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan programlardır.

4/4KATILIM ŞARTLARI NELERDİR

KATILIM ŞARTLARI NELERDİR?

Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

18 yaşını tamamlamış olmak,

Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,

Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç)

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