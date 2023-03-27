Ünlü yapımcı Cebrail Mungan İyi Parti’den milletvekili aday adayı

Ünlü TV yapımcısı Cebrail Mungan, Malatya’nın Battalgazi ilçesinde İyi Parti’den milletvekili aday adayı oldu. Mungan, sosyal medya hesaplarından bu haberi takipçileri ve kamuoyuyla paylaştı.

Mungan, Malatya’nın 13 ilçesi ve köylerini 7 aylık bir dönemde sıkı bir çalışma ile ziyaret etmiş ve seçim startını çok önceden vermişti.

Depremde etkilenen Malatya halkına da her türlü desteği ve yardımı esirgemeyen Mungan, Malatya halkının teveccühü ile aday adaylık sürecini genel merkeze başvurarak resmi olarak tamamlamış oldu.

Cebrail Mungan kimdir?

7 Mayıs 1971’de Malatya’da doğan Cebrail Mungan, ilk orta ve lise tahsilini Malatya Kubilay Lisesi’nde tamamladı.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden mezun olan Mungan, ilk eğitim tezini İsmet İnönü dönemi eğitim politikaları üzerine verdi.

Mungan, medya sektöründeki görevine ilk olarak 1996 Yılında TRT 2’de asistan olarak başladı. 1997 yılında TGRTde muhabir-editör, 1998 yılında Kanal D’de spor ve haber editörü olarak görev yaptı. 1999 yılında Star TV’de Anadolu Telekritik programının yapımcılığını ve yönetmenliğini yapan Mungan, 2003 yılında Kanal D gündüz kuşağı yapımlar koordinatörü ve program yapımcılığı görevinde bulundu.

2006 yılında Pozitif Yapım Filmcilik Reklamcılık Hizmetleri AŞ’yi kuran Mungan, pek çok özel televizyon şirketine 57 adet müzik, drama, eğlence ve yarışma programını hazırladı.

Sanat camiası ile iyi ilişkileri olan Cebrail Mungan, iş hayatını halen serbest yapımcı olarak sürdürüyor.

Cezve Kahve adlı markayı oluşturup 30 şube haline getirdikten sonra markasını yerli bir yatırımcı şirkete satan Mungan, halen Türkiye Engelliler Vakfı onursal üyesi.

2008 yılında Malatya Spor As Başkanlığı ve basın sözcülüğü görevlerinde bulunan Mungan, Radyo Televizyon Gazeteciler Derneği onur ödülüne layık görüldü. Cebrail Mungan’ın “Toprağın Yağmuru Beklediği Yerdeyim” adlı bir şiir kitabı bulunuyor.

Evli üç çocuk babası olan Mungan’ın eşi de işletme mezunu bir bankacı.

Malatya’yı sık sık ziyaret ederek şehrin sorunları ve yardım kuruluşları ile katkı vermeye devam eden Mungan’ın bugüne kadar hiçbir siyasi partiye üyeliği olmadı. Mungan, “Bugüne kadar hiçbir siyasi oluşuma katılmadım. İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener’in demokrat duruşu ve hukukun üstünlüğü gibi meselelerdeki bakış açısı beni siyasete girme konusunda cesaretlendirmiştir” açıklamasını yaptı.