Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Ünlü yapımcı Cebrail Mungan İyi Parti’den milletvekili aday adayı

Ünlü yapımcı Cebrail Mungan İyi Parti’den milletvekili aday adayı
2 views
27 Mart 2023 - 17:58

Ünlü TV yapımcısı Cebrail Mungan, Malatya’nın Battalgazi ilçesinde İyi Parti’den milletvekili aday adayı oldu. Mungan, sosyal medya hesaplarından bu haberi takipçileri ve kamuoyuyla paylaştı.

Mungan, Malatya’nın 13 ilçesi ve köylerini 7 aylık bir dönemde sıkı bir çalışma ile ziyaret etmiş ve seçim startını çok önceden vermişti.

Depremde etkilenen Malatya halkına da her türlü desteği ve yardımı esirgemeyen Mungan, Malatya halkının teveccühü ile aday adaylık sürecini genel merkeze başvurarak resmi olarak tamamlamış oldu.

Cebrail Mungan kimdir?

7 Mayıs 1971’de Malatya’da doğan Cebrail Mungan, ilk orta ve lise tahsilini Malatya Kubilay Lisesi’nde tamamladı.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden mezun olan Mungan, ilk eğitim tezini İsmet İnönü dönemi eğitim politikaları üzerine verdi.

Mungan, medya sektöründeki görevine ilk olarak 1996 Yılında TRT 2’de asistan olarak başladı. 1997 yılında TGRTde muhabir-editör, 1998 yılında Kanal D’de spor ve haber editörü olarak görev yaptı. 1999 yılında Star TV’de Anadolu Telekritik programının yapımcılığını ve yönetmenliğini yapan Mungan, 2003 yılında Kanal D gündüz kuşağı yapımlar koordinatörü ve program yapımcılığı görevinde bulundu.

2006 yılında Pozitif Yapım Filmcilik Reklamcılık Hizmetleri AŞ’yi kuran Mungan, pek çok özel televizyon şirketine 57 adet müzik, drama, eğlence ve yarışma programını hazırladı.

Sanat camiası ile iyi ilişkileri olan Cebrail Mungan, iş hayatını halen serbest yapımcı olarak sürdürüyor.

Cezve Kahve adlı markayı oluşturup 30 şube haline getirdikten sonra markasını yerli bir yatırımcı şirkete satan Mungan, halen Türkiye Engelliler Vakfı onursal üyesi.

2008 yılında Malatya Spor As Başkanlığı ve basın sözcülüğü görevlerinde bulunan Mungan, Radyo Televizyon Gazeteciler Derneği onur ödülüne layık görüldü. Cebrail Mungan’ın “Toprağın Yağmuru Beklediği Yerdeyim” adlı bir şiir kitabı bulunuyor.

Evli üç çocuk babası olan Mungan’ın eşi de işletme mezunu bir bankacı.

Malatya’yı sık sık ziyaret ederek şehrin sorunları ve yardım kuruluşları ile katkı vermeye devam eden Mungan’ın bugüne kadar hiçbir siyasi partiye üyeliği olmadı. Mungan, “Bugüne kadar hiçbir siyasi oluşuma katılmadım. İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener’in demokrat duruşu ve hukukun üstünlüğü gibi meselelerdeki bakış açısı beni siyasete girme konusunda cesaretlendirmiştir” açıklamasını yaptı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Eski Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu hangi partiden milletvekili adayı oluyor?Eski Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu hangi partiden milletvekili adayı oluyor?
Ünlü estetikçiye tacizden hapis cezası! Yangın merdivenine çağırıp…Ünlü estetikçiye tacizden hapis cezası! Yangın merdivenine çağırıp…
Afra Saraçoğlu aşkı eski rol arkadaşında buldu! Sürpriz yakınlaşma…Afra Saraçoğlu aşkı eski rol arkadaşında buldu! Sürpriz yakınlaşma…
İmamoğlu davasında ilginç rastlantı: FETÖ çıktıİmamoğlu davasında ilginç rastlantı: FETÖ çıktı
İmza sayısıyla gündem olan Ahmet Özal bombaladı! ‘200 liraya imza verenler var…’İmza sayısıyla gündem olan Ahmet Özal bombaladı! ‘200 liraya imza verenler var…’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kremlin ‘Erdoğan’ iddialarını yalanladı: Putin’in gündeminde yok
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Eski Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu hangi partiden milletvekili adayı oluyor?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ünlü estetikçiye tacizden hapis cezası! Yangın merdivenine çağırıp…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Afra Saraçoğlu aşkı eski rol arkadaşında buldu! Sürpriz yakınlaşma…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İmamoğlu davasında ilginç rastlantı: FETÖ çıktı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İmza sayısıyla gündem olan Ahmet Özal bombaladı! ‘200 liraya imza verenler var…’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bakan Bilgin açıkladı: Zamlı maaşlar Nisan’da yatacak
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ünlü yapımcı Cebrail Mungan İyi Parti’den milletvekili aday adayı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Özcan Deniz’den şaşırtan Yüz Yıllık Mucize çıkışı! “Takla attırılmış halini izledik”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
BETÜL DEMİR’DEN DEPREM AĞITI MAMOŞ TÜRKÜSÜNÜ GÖZYAŞLARI EŞLİĞİNDE KAYDETTİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Kılıçdaroğlu’nun adaylığında saat belli oldu! İttifakı temsil eden partiler…Mart 22, 2023-2:52 pm
Emekli bayram ikramiyesine ‘zam’ görüşmesi! Masadaki rakam 5.500 TL…Mart 22, 2023-2:51 pm
Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö Ankara’da… Cumhurbaşkanı ErdoğanMart 17, 2023-3:27 pm
Fenerbahçe – Sevilla maçı sonrası çok konuşulan manşet!Mart 17, 2023-3:23 pm
Amerika’da gönüllere taht kuran Türk!Mart 17, 2023-3:20 pm
Kentsel dönüşüm kredisinin taksitleri ne kadar olacak?Mart 17, 2023-3:15 pm
Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim kararını imzaladıMart 10, 2023-2:33 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !