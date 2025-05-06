RAPÇİ LVBEL C5 TUTUKLANDI

Türk rap müziğinin son yıllardaki dikkat çeken isimlerinden Lvbel C5 sahne adıyla tanınan Süleyman Burak Bodur, şarkı sözlerinde uyuşturucuya özendirme suçlamasıyla tutuklandı. Emniyet birimlerinin uzun süredir yürüttüğü takibin ardından, ünlü rapçi hakkında yasal işlem başlatıldı.

ŞARKILARINDAKİ SÖZLER TAKİBE TAKILDI

Rap müzikteki cesur üslubuyla bilinen Lvbel C5’in, özellikle gençler arasında popüler olan bazı şarkılarında uyuşturucu maddelere ve cinselliğe dair ifadeler kullandığı gerekçesiyle emniyetin radarına girdiği öğrenildi. Söz konusu şarkıların, gençler üzerinde olumsuz etki yarattığı iddiasıyla rapçinin ifadeye çağrılmasına karar verildi.

EMNİYETTE İFADESİ ALINDI

Tv100 Magazin Hattı’ndan Onur Üçkarışoğlu’nun özel haberine göre; Süleyman Burak Bodur, dün akşam saatlerinde Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne davet edildi. Burada kendisine yöneltilen suçlamalar doğrultusunda ifadesi alındı. Ardından, adli işlemler kapsamında Gebze Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk edildi.

KANDIRA CEZAEVİ’NE GÖNDERİLDİ

Mahkeme, Bodur’un şarkılarında “uyuşturucuya özendirme” suçunu işlediği kanaatine vararak tutuklanmasına karar verdi. Rapçi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kandıra Cezaevi’ne gönderildi. Sanatçının bu suçtan 5 ila 10 yıl arası hapis cezası ile yargılanacağı bildirildi.

Lvbel C5’in tutuklanması sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Hayranları kararı eleştirirken, bazı kullanıcılar şarkı sözlerinin sorumluluğuna dikkat çekti. Sanatçının avukatları ise itiraz süreci başlatacaklarını duyurdu.