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Çocuk sahibi olmak isteyen Aleyna Tilki’den dikkat çeken “sperm bankası” çıkışı

Çocuk sahibi olmak isteyen Aleyna Tilki’den dikkat çeken “sperm bankası” çıkışı
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16 Temmuz 2022 - 14:06

Çocuk sahibi olmak isteyen Aleyna Tilki’den dikkat çeken “sperm bankası” çıkışı

Geçtiğimiz günlerde “Çocuk için evlenebilirim” diyen Aleyna Tilki, bir mekandan çıkarken görüntülendi. Ayaküstü basın mensuplarıyla sohbet eden şarkıcı, “Sperm bankasından çocuk yapmayı düşünür müsünüz?” sorusuna “Yok istemem. Babası olsa iyi olur” yanıtını verdi.

Çocuk sahibi olmak isteyen Aleyna Tilki'den dikkat çeken "sperm bankası" çıkışı - Sayfa 1

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, önceki gün bir erkek arkadaşıyla Rumelihisarı’ndaki bir mekanda kahvaltı yaptı.

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Çocuk sahibi olmak isteyen Aleyna Tilki'den dikkat çeken "sperm bankası" çıkışı - Sayfa 2

Mekan çıkışı kendisini bekleyen basın mensuplarıyla sohbet eden Tilki, baş başa kahvaltı yaptığı kişinin çocukluk arkadaşı olduğunu söyledi. Albüm hazırlığı yaptığını söyleyen şarkıcı, çocuk sahibi olma fikri hakkında konuştu.

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Çocuk sahibi olmak isteyen Aleyna Tilki'den dikkat çeken "sperm bankası" çıkışı - Sayfa 3

EVLENECEĞİ ERKEKTEKİ KRİTERLERİNİ SIRALADI
Milliyet’te yer alan habere göre, geçen günlerde “Çocuk için evlenebilirim” diyen Aleyna Tilki bu sözleri hatırlatılınca “Başka türlü evlenmem” diyerek açıklamasının arkasında durdu.

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Çocuk sahibi olmak isteyen Aleyna Tilki'den dikkat çeken "sperm bankası" çıkışı - Sayfa 4

Genç şarkıcı, evleneceği erkekte aradığı kriterleri de sıralayarak “Beni kontrol etmeye çalışmayan, özgürlüğümü kısıtlamayan ve beni çok iyi anlayan biriyle evlenebilirim” dedi.

Çocuk sahibi olmak isteyen Aleyna Tilki'den dikkat çeken "sperm bankası" çıkışı - Sayfa 5

“SPERM BANKASINDAN ÇOCUK YAPMAYI DÜŞÜNMEM”
Tilki, “Sperm bankasından çocuk yapmayı düşünür müsünüz?” sorusunu “Yok, istemem. Sonuç olarak çocuğun normal büyümesi, öteki hissetmemesi gerekiyor. O yüzden bir babası olsa iyi olur yani” diye yanıtladı.

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Çocuk sahibi olmak isteyen Aleyna Tilki'den dikkat çeken "sperm bankası" çıkışı - Sayfa 6

“Aşktan yana şansım yok” diyen genç şarkıcı, sözlerine şöyle devam etti: “Kumarda kaybediyorum deyince, ‘Aşkta kazanır mısın’ diye sordular. ‘Kumarda kaybetmekle alakası yok, onda da şanssız olabiliyor insan’ dedim.”

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Çocuk sahibi olmak isteyen Aleyna Tilki'den dikkat çeken "sperm bankası" çıkışı - Sayfa 7
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Çocuk sahibi olmak isteyen Aleyna Tilki'den dikkat çeken "sperm bankası" çıkışı - Sayfa 8
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Çocuk sahibi olmak isteyen Aleyna Tilki'den dikkat çeken "sperm bankası" çıkışı - Sayfa 9
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Çocuk sahibi olmak isteyen Aleyna Tilki'den dikkat çeken "sperm bankası" çıkışı - Sayfa 10
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Çocuk sahibi olmak isteyen Aleyna Tilki'den dikkat çeken "sperm bankası" çıkışı - Sayfa 11
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Çocuk sahibi olmak isteyen Aleyna Tilki'den dikkat çeken "sperm bankası" çıkışı - Sayfa 12
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Çocuk sahibi olmak isteyen Aleyna Tilki'den dikkat çeken "sperm bankası" çıkışı - Sayfa 13
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Çocuk sahibi olmak isteyen Aleyna Tilki'den dikkat çeken "sperm bankası" çıkışı - Sayfa 14
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Çocuk sahibi olmak isteyen Aleyna Tilki'den dikkat çeken "sperm bankası" çıkışı - Sayfa 15
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Çocuk sahibi olmak isteyen Aleyna Tilki'den dikkat çeken "sperm bankası" çıkışı - Sayfa 16
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Çocuk sahibi olmak isteyen Aleyna Tilki'den dikkat çeken "sperm bankası" çıkışı - Sayfa 17
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Çocuk sahibi olmak isteyen Aleyna Tilki'den dikkat çeken "sperm bankası" çıkışı - Sayfa 18
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Çocuk sahibi olmak isteyen Aleyna Tilki'den dikkat çeken "sperm bankası" çıkışı - Sayfa 19
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Çocuk sahibi olmak isteyen Aleyna Tilki'den dikkat çeken "sperm bankası" çıkışı - Sayfa 20
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Çocuk sahibi olmak isteyen Aleyna Tilki'den dikkat çeken "sperm bankası" çıkışı - Sayfa 21
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Çocuk sahibi olmak isteyen Aleyna Tilki'den dikkat çeken "sperm bankası" çıkışı - Sayfa 22
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Çocuk sahibi olmak isteyen Aleyna Tilki'den dikkat çeken "sperm bankası" çıkışı - Sayfa 23
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