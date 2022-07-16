Çocuk sahibi olmak isteyen Aleyna Tilki’den dikkat çeken “sperm bankası” çıkışı

“SPERM BANKASINDAN ÇOCUK YAPMAYI DÜŞÜNMEM”

Tilki, “Sperm bankasından çocuk yapmayı düşünür müsünüz?” sorusunu “Yok, istemem. Sonuç olarak çocuğun normal büyümesi, öteki hissetmemesi gerekiyor. O yüzden bir babası olsa iyi olur yani” diye yanıtladı.