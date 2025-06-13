MADLEEN AKTİVİSTLERİ BERLİN’E ULAŞTI

Gazze’ye insani yardım taşırken İsrail tarafından alıkonulan Madleen gemisindeki aktivistler arasında yer alan Şuayb Ordu ve Yasemin Acar, serbest bırakıldıktan sonra Almanya’nın başkenti Berlin’e ulaştı. Aktivistlerin Berlin Brandenburg Havalimanı’ndaki ilk açıklamaları kararlılık mesajı taşıdı.

ULUSLARARASI SULARDA MÜDAHALE: MADLEEN GEMİSİ DURDURULDU

“Özgürlük Filosu Koalisyonu (Freedom Flotilla Coalition)” tarafından organize edilen yardım misyonu kapsamında, Madleen isimli yelkenli gemi 1 Haziran 2025’te İtalya’nın Katanya şehrinden Gazze’ye doğru yola çıktı. Ancak 9 Haziran’da İsrail donanması, uluslararası sularda seyreden gemiye müdahale etti. Gemiye el koyan İsrail güçleri, aralarında Türk vatandaşlarının da bulunduğu 12 aktivisti gözaltına aldı.

ADALAH: SERBEST BIRAKILANLAR ARASINDA TÜRK AKTİVİSTLER DE VAR

İsrailli insan hakları örgütü Adalah, Tel Aviv’deki Ben Gurion Havalimanı üzerinden sınır dışı edilen 6 kişi arasında Türk vatandaşı Şuayb Ordu ve Türk asıllı Almanya vatandaşı Yasemin Acar’ın da bulunduğunu açıkladı.

AKTİVİSTLERDEN BERLİN’DE İLK MESAJ

İsrail tarafından serbest bırakılan Şuayb Ordu ve Yasemin Acar, Tel Aviv’den ayrıldıktan sonra Berlin Brandenburg Havalimanı’na ulaştı. Ordu, burada yaptığı açıklamada ablukanın kırılması için yeniden mücadeleye katılacağını söyledi:

“Bu uğurda bizim canlarımız da feda olsun. İlk fırsatta Gazze’deki ablukayı kırmak için tekrar yola çıkacağım. Bizim tek amacımız katliamın ve soykırımın durdurulmasıdır.”

Ordu, sözlerine Nazım Hikmet’in “Kurtuluş” şiirinden alıntılarla devam ederek, özgürlük mücadelesinden vazgeçmeyeceğini belirtti.

NE OLMUŞTU?

Gazze’ye uygulanan ablukayı kırmak ve bölgeye insani yardım ulaştırmak amacıyla organize edilen “Madleen misyonu”, İsrail ordusu tarafından 9 Haziran’da uluslararası sularda durdurulmuştu. Gemi İsrail’e çekilmiş, 12 gönüllü gözaltına alınmıştı. Bunlardan 4’ü 10 Haziran sabahı ülkelerine sınır dışı edilirken, kalan 6 aktivist de kısa süre sonra serbest bırakılarak ülkelerine gönderildi.