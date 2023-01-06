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Griple COVID birbirine girdi

Griple COVID birbirine girdi
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06 Ocak 2023 - 10:54

Son günlerde hastaneler üst solunum yolu şikâyetleriyle dolup taşıyor. Influenza (grip), Rhinovirus, RSV, COVID gibi virüsler dolaşımda. Üstelik ABD’de yayılmaya başlayan Omikron’un Kraken varyantı da yeni bir dalga endişesine yol açtı. Peki bizi ülkece yatağa düşüren virüs hangisi? COVID miyiz grip mi? Yoksa Kraken de Türkiye’ye geldi mi? Uzmanlara sorduk; işte yanıtları…

Yurt genelinde üst solunum yolları şikâyetleriyle hastaneye gidenlerin sayısı arttı. Etrafımızda da neredeyse 3 kişiden biri hasta. İyileşme süreci de epey uzun sürüyor, bu da ‘COVID mi oldum’ endişesini beraberinde getiriyor.

KOCA: YÜZDE 6.2’Sİ COVID

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yılbaşı öncesi yaptığı açıklamada üst solunum yolu enfeksiyonu şikâyetiyle hastaneye başvuranlarda influenzanın yaygın olduğunu belirterek, “Hastaların yüzde 6.2’si COVID” demiş ve eklemişti: “Hastalıkların yaygınlığını sıralamak gerekirse, ağırlıklı olarak influenza, RSV, Rhinovirus ve COVID şeklinde.” Uzmanlar da “COVID-19’un varyantlarını ya da gribin belirtilerini ayıramayız. Çünkü birbirinin içine geçen belirtiler gösteriyor. ‘Birinde ateş var, diğerinde yok’ diyemeyiz. Tek çare test yaptırmak” diye uyarıyor:

PROF. DR. ZAFER KURUGÖL: BELİRTİLER KARIŞTI

Klinik belirtilerle COVID-19’un varyantlarını ya da gribin (tüm solunum yolu hastalıkları buna dahil) belirtilerini ayıramayız. Çünkü birbirinin içine geçen semptomlar gösteriyor. ‘Birinde ateş var, diğerinde yok’ diyemeyiz. Ya da ‘Birinde öksürük ön planda’ diyemeyiz. Bunlar sadece test ile ayrılabilir. Eğer gripseniz, gribin tedavisi var ve erken başlanırsa çok etkili oluyor. COVID-19 ise kişinin izolasyonu açısından önemli. O nedenle kişide üst solunum yolu hastalığına dair belirtiler varsa mutlaka test yaptırılmalı. Kişi kendini izole etmeli, maske takmalı. Hasta olan herkes maske kullanmalı. Çocuksa okula gitmemeli.

PROF. DR. ERGİN ÇİFTÇİ: KRAKEN TÜRKİYE’DE Mİ

Sağlık Bakanlığı mutlaka bu yeni varyantı takip ediyordur. Ancak henüz bizimle paylaşılan bir veri yok. Daha önceki bilgilerden şunu söyleyebiliriz, COVID-19’a neden olan SARS-CoV-2 virüsü sürekli mutasyon geçiriyor. Mutasyonla eğer virüs daha çabuk hücrelere bağlanma yeteneği kazanmış ve bağışıklık sisteminden kolaylıkla kaçacağı biçimde değişiklik geliştirmiş bir yapı oluşturmuşsa (aşı ya da doğal yolla elde edilmiş bağışıklık), daha kolay yayılma olanağı bulup hakim olan virüs tipi haline gelebilir. Kraken de Omikron’un bir alt varyantı. Bu nedenle belirtileri benzerlik gösterecektir. Ben şu aşamada Kraken’in de kapanma getirebileceğini sanmıyorum. Zaten bu salgından sadece kapanarak kurtulabileceğimizi düşünmüyorum.

PROF. DR. TEVFİK ÖZLÜ: KAS VE SIRT AĞRILARI

XBB.1.5 (Kraken) varyantı Omikron’un alt varyantlarından. Son zamanlarda endişe verici varyant olarak yakın takip altında. Rahatlatıcı olan şu ki bu varyantın şimdiye kadar dolaşımda olan virüslere göre daha ölümcül olduğu yönünde bilgi yok. Bu olumlu ama veriler daha çok yaşlı ve kronik hastalığı olan kişilerde hastane yatışlarını arttırdığı yönünde. Kronik hastalığı olan 65 yaş üzerindeki kişilerin kapalı mekana girerken maske kullanmalarını tavsiye ederim. Bu varyant ile ilgili yeni bir klinik tablo tanımlanmış değil. Yani klinik belirtiler önceden beri alıştığımız COVID-19 bulgularına benzer. Boğaz ağrısı, baş ağrısı burun tıkanıklığı olabiliyor en rahatsız edici semptom kas ve sırt ağrıları. Ateş, öksürük oluyor. İzlemek lazım. Çünkü bu yeni bir durum.

PROF. DR. İSMAİL BALIK: AŞI SAYISI BİLE ETKİLİ

Yeni varyantın Türkiye’deki yaygınlığı ile ilgili henüz bilgimiz yok. Omikron’un alt varyantı olduğu için benzer özellikleri var. Ancak tabii bu belirtiler bünyeden bünyeye farklılık gösteriyor. Kişinin geçirdiği COVID-19 enfeksiyonu, yaptırdığı aşı sayısı bile belirtilerin değişmesine neden oluyor. Omikronlar’ın ortak özelliği çok bulaşıcı olması, bu Varyant çok daha bulaşıcı. Gelen yolculara test zorunluluğu gereksiz. Çünkü COVID zaten ülkemizde dolaşımda. Ancak Çin bizim turizm destinasyonumuz olsa ve oradan çok sayıda turist gelecek olsa, hastalık o ülkede daha da yaygın görülse o zaman gelen yolculardan test istenebilir.

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