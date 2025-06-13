İSRAİL İRAN’A SALDIRDI

Orta Doğu’da tansiyon geri dönülmez biçimde yükseldi. İsrail, İran’ın başkenti Tahran başta olmak üzere Tebriz ve İsfahan şehirlerine yönelik geniş çaplı bir hava saldırısı başlattı. Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı ve çok sayıda sivil hayatını kaybetti. İran’ın nükleer tesisleri hedef alınırken, her iki ülkede de olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.

Tahran Geceyi Patlamalarla Geçirdi

Saldırı, 13 Haziran sabahının ilk saatlerinde başladı. Tahran’ın doğusu, batısı ve merkezi başta olmak üzere çok sayıda bölgede şiddetli patlamalar meydana geldi. Mahallati ve Kamraniye gibi sivil yerleşim yerleri de saldırıların hedefi oldu. En az 7 kişinin hayatını kaybettiği, 20’den fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

İran Devlet Televizyonu, Tahran’a yönelik saldırılarda kadın ve çocukların da öldüğünü açıkladı. Saldırının hedeflerinden biri olan İsfahan’daki Natanz Nükleer Tesisi de ciddi hasar aldı.

Üst Düzey Komutanlar ve Nükleer Bilim İnsanları Hayatını Kaybetti

İsrail’in düzenlediği hava saldırılarında İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri ve Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami hayatını kaybetti. Ayrıca, İran’ın önde gelen nükleer bilim insanlarından Muhammed Mehdi Tehrançi ve Feridun Abbasi de saldırılarda yaşamını yitirdi.

İsrail Operasyonu “Yükselen Aslan” Olarak Adlandırdı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, başlatılan saldırının adını “Yükselen Aslan” olarak açıkladı. Netanyahu, İran’ın nükleer programını durdurmak amacıyla operasyon başlattıklarını, Natanz’daki zenginleştirme tesisinin doğrudan hedef alındığını duyurdu.

İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir ise, bu saldırının uzun süredir planlandığını ve İran’ın artık geri dönüşü olmayan bir noktaya sürüklendiğini ifade etti. Zamir ayrıca, İsrail’in ikinci dalga saldırılarla Batı İran’daki askeri hedefleri vurmaya devam edeceğini belirtti.

OHAL İlan Edildi, Hava Sahaları Kapatıldı

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ülke genelinde olağanüstü hal ilan edildiğini açıkladı. İsrail hava sahası ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı. Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı’ndaki uçuşlar askıya alındı.

Benzer şekilde İran’da da hava sahası tamamen kapatıldı ve tüm sivil uçuşlar iptal edildi. Sivil Havacılık Kurumu, yeni bir duyuruya kadar uçuşların yapılmayacağını bildirdi.

ABD: Saldırıya Dahil Değiliz

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, yaptığı açıklamada İsrail’in İran’a yönelik operasyonuna Washington’un dahil olmadığını belirtti. “İran’a yönelik saldırılarda yer almıyoruz. Önceliğimiz, bölgedeki Amerikan güçlerini korumaktır” diyen Rubio, İran’a açık bir mesaj vererek ABD’yi hedef almamaları gerektiğini vurguladı.

İran’dan Sert Karşılık Sinyali: “Ağır Bedel Ödeyecekler”

İran Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Ebulfazl Şikarçi, İsrail saldırısının ABD desteğiyle gerçekleştirildiğini iddia ederek, “İsrail ağır bir bedel ödeyecek” açıklamasında bulundu. İran lideri Ali Hamaney de, saldırılarda komutanların ve bilim insanlarının hayatını kaybettiğini, buna karşılık sert bir yanıt verileceğini belirtti.