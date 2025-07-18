Fatih Altaylı’dan İddianame Açıklaması: Kimse Dertlenmesin

Ünlü gazeteci ve köşe yazarı Fatih Altaylı, YouTube üzerinden yaptığı bir konuşmada kullandığı ifadeler nedeniyle “Cumhurbaşkanını tehdit” suçlamasıyla yargı süreciyle karşı karşıya kaldı. Hakkında en az 5 yıl hapis istemiyle dava açılan Altaylı, iddianamenin mahkemeye sunulmasının ardından ilk kez ayrıntılı bir açıklama yaptı.

Altaylı, süreci başından beri yakından takip ettiğini ve gelişmeleri kamuoyu ile şeffaf bir şekilde paylaşmayı sürdüreceğini belirtti. Altaylı yaptığı açıklamada, “Beklemediğim bir iddianame değil, ancak iddianamede yer alan suçlamaların yasal dayanağının olmadığını düşünüyorum. Türk Ceza Kanunu’nda ‘fiili saldırı’ tanımının yanlış yorumlandığını görüyorum. Yaklaşık 2,5 dakikalık bir konuşmam nedeniyle bu iddianamenin hazırlanması ve uzun süre bekletilmesi dikkat çekici” dedi.

Fatih Altaylı, iddianamenin avukatlarından önce basına servis edilmesini de eleştirerek, “Hukuki süreçler her zaman tarafsız ve şeffaf ilerlemeli. Ancak bu dosyada iddianamenin önce kamuoyuyla paylaşılması, savunma hakkı açısından da soru işareti doğuruyor” ifadelerini kullandı.

Altaylı, yargı sürecine ve adalet mekanizmasına olan inancını da vurgulayarak, “Hak yerini bulur. Adalet bir şekilde tecelli eder. Kimse dertlenmesin. Süreç sonunda adaletin galip geleceğine inanıyorum. Hem kendi adıma hem de toplumun hukuka güveninin korunması için bu davanın takipçisi olacağım. Şu an için endişe edecek bir durum olmadığını düşünüyorum” dedi.

Açıklamaları kamuoyunda ve sosyal medyada geniş yankı buldu. Pek çok kişi Altaylı’ya destek mesajları gönderirken, bazı hukukçular ise iddianamenin yasal dayanağını tartışmaya açtı. Gözler şimdi mahkemenin vereceği karara çevrildi.