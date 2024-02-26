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Ünlü oyuncu Tolga Savacı hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Tolga Savacı hayatını kaybetti
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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26 Şubat 2024 - 22:14

Sinema oyuncusu Tolga Savacı, geçirdiği kalp krizi sonucu 60 yaşında hayatını kaybetti.

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