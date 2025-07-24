Macronlar’dan ABD’li Fenomene İftira Davası

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşi Brigitte Macron, sosyal medyada yayılan asılsız ve karalayıcı iddialar nedeniyle ABD’li fenomen Candace Owens’a karşı Delaware eyaletinde iftira davası açtı. Owens’ın, Brigitte Macron’un “erkek olarak doğduğu” iddiası başta olmak üzere, Macron çiftine yönelik birçok temelsiz komplo teorisini defalarca dile getirmesi, bu davanın açılmasında etkili oldu.

Dava dosyasında, Owens’ın sadece bu iddiayla kalmadığı, Macron çiftinin akraba olduğu ve CIA destekli zihin kontrolü gibi gerçek dışı senaryoları da yaydığı belirtildi. Avukatlar, bu tür içeriklerin dünya çapında bir karalama kampanyasının parçası olarak bilerek ve isteyerek yayıldığını vurguladı. Ayrıca, Owens’ın sosyal medya hesapları üzerinden yayınladığı 8 bölümlük “Brigitte Olmak” isimli video serisinin toplamda 20 milyondan fazla izlenmeye ulaştığı ifade edildi.

Amerikan hukuk sistemine göre, kamusal figürler hakkında açılan iftira davalarında, iddiaların kötü niyetli olarak ve bilerek yayıldığının kanıtlanması gerekiyor. Macron ailesi, bu dava ile hem itibarlarını korumayı hem de sosyal medyada yayılan yalan haberlerle mücadelede örnek teşkil etmeyi hedefliyor.

Brigitte Macron daha önce de Fransa’da benzer iddialar nedeniyle hukuki süreç başlatmış, fakat sonuçlar tartışmalı olmuştu. Bu kez ABD’de açılan davanın, uluslararası alanda sosyal medya üzerinden yapılan karalama kampanyalarına karşı önemli bir adım olabileceği belirtiliyor.

Candace Owens ise davaya yönelik yaptığı açıklamada, iddialarının arkasında durduğunu ve bu hukuki sürecin Macron çiftinin bir halkla ilişkiler stratejisi olduğunu savundu. Owens, bu tartışmalı içeriklerini yaymaya devam ediyor.