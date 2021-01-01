Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Direnişin Son Kalesi’de Düştü !

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
Direnişin Son Kalesi’de Düştü !
1 views
06 Eylül 2021 - 13:15
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

ABD’nin geri çekilmesiyle Afganistan’da kontrolü ele geçiren Taliban, direnişin merkezi olan Pençşir’i de ele geçirdiğini duyurdu.

Dünya, Taliban‘dan gelen yeni açıklamaları konuşuyor. Geçtiğimiz saatlerde ülkedeki direnişin ‘son kalesi’ olarak anılan Pençşir‘i ele geçirdiğini duyuran Taliban yine gündeme adeta bomba gibi düşen açıklamalara imza attı.

TACİKİSTAN’A KAÇTIĞI İDDİA EDİLDİ

Gani’nin yurtdışına kaçması sonrası kendisini ülkenin geçici Cumhurbaşkanı ilan eden Emrullah Salih hakkında ‘yurtdışına kaçtı’ iddiasında bulunan Taliban Sözcüsü, Salih’in Tacikistan‘a kaçtığını belirtti.

Afganistan'da direnişin merkezi Pençşir'i ele geçiren Taliban duyurdu: Emrullah Salih, Tacikistan'a kaçtı

Emrullah Salih.

DİRENİŞ HAREKETİNİN LİDER KADROSUNDA YER ALMIŞTI

Salih, Afganistan‘ın başkenti Kabil’in Taliban’ın eline geçmesi sonrası kendisine sadık bir ekip ile Pençşir’e geçmiş ve buradaki direniş hareketinin lider kadrosunda yer almıştı.

Öte yandan Afgan Ulusal Direniş Cephesi liderlerinden Ahmed Mesud, Twitter üzerinden bir mesaj yayınlayarak “Güvendeyim” mesajı verdi.

TALİBAN “SAVAŞ SONA ERDİ” DEDİ, DİRENİŞ CEPHESİ İDDİAYI REDDETTİ

“Düşmanın son yuvası Pencşir vilayeti de tamamen fethedilmiştir” diyen Taliban, geçtiğimiz saatlerde Pencşir’in ele geçirilmesiyle ülke genelinde savaşın tamamen sona erdiğini duyurmuştu. Bunun üzerine Taliban’a direnen Ulusal Direniş Cephesi sözcülerinden Ali Maysam BBC’ye yaptığı açıklamada, “Bu doğru değil, Taliban Pençşir’i ele geçirmedi” demişti.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sahalara Geri Döndü !Sahalara Geri Döndü !
Demet Akalın Rest ÇektiDemet Akalın Rest Çekti
Sevgilisi İçin Mekân KapattıSevgilisi İçin Mekân Kapattı
Modaya Hande’de Ayak UydurduModaya Hande’de Ayak Uydurdu
Aşı Olmayanlar İçin Yeni Dönem Yarın BaşlıyorAşı Olmayanlar İçin Yeni Dönem Yarın Başlıyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Direnişin Son Kalesi’de Düştü !
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Okullar Açıldı !
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Sahalara Geri Döndü !
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Demet Akalın Rest Çekti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Sevgilisi İçin Mekân Kapattı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Modaya Hande’de Ayak Uydurdu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Aşı Olmayanlar İçin Yeni Dönem Yarın Başlıyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
AK Parti’li Eski Bakandan Erdoğan’ı Kızdıracak Sözler
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Danilo Şef MasterChef’i Bıraktı mı?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Yazdığı Kitap Yarın Satışa Çıkarılıyor
SON DAKİKA HABERLERİ
Direnişin Son Kalesi’de Düştü !Eylül 6, 2021-1:15 pm
Okullar Açıldı !Eylül 6, 2021-12:21 pm
Sahalara Geri Döndü !Eylül 6, 2021-12:01 pm
Demet Akalın Rest ÇektiEylül 6, 2021-11:18 am
Sevgilisi İçin Mekân KapattıEylül 6, 2021-10:58 am
Modaya Hande’de Ayak UydurduEylül 6, 2021-10:37 am
Aşı Olmayanlar İçin Yeni Dönem Yarın BaşlıyorEylül 5, 2021-1:47 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Kim inanır Çapa’da tıp okuduğuna!
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Süper Mini Elbisesi Olay Oldu !

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !