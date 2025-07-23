6 Körfez Ülkesi Schengen Benzeri Birleşik Turist Vizesi İçin Anlaştı

Körfez İşbirliği Konseyi’ne (GCC) üye 6 ülke, Avrupa’daki Schengen vizesine benzer şekilde, turistler için büyük kolaylık sağlayacak “Birleşik Turist Vizesi” sistemini başlatmak üzere resmi olarak anlaşmaya vardı. Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında yapılan bu anlaşmayla, bölgeye gelen turistler tek vizeyle altı ülkeyi birden ziyaret edebilecek. Yeni uygulama sayesinde, şu ana kadar her ülkeye ayrı ayrı vize almak zorunda kalan turistler artık dijital ortamda yapılacak tek bir başvuru ile tüm bu ülkelere giriş hakkı elde edecek. “Birleşik Turist Vizesi” ile Körfez ülkelerinde seyahat etmek isteyenler için bürokrasi azalacak ve seyahat süreçleri hızlanacak.

Yetkililer, bu yeni vize sisteminin turizmi canlandıracağını ve bölge ekonomisine büyük katkı sağlayacağını belirtiyor. Planlanan yeni vize uygulamasının 2025 yılının sonunda veya 2026 yılının başında yürürlüğe girmesi bekleniyor. Birleşik Turist Vizesi, yalnızca turistik geziler, kısa süreli ziyaretler ve aile veya arkadaş ziyareti gibi amaçlar için geçerli olacak. Çalışma ve uzun dönemli oturum için ise geçerli olmayacak. Vize süresinin ise 30 ile 90 gün arasında değişeceği öngörülüyor. Türkiye’den Körfez ülkelerine gitmek isteyen vatandaşlar için de yeni sistem ciddi bir avantaj sunuyor. Artık bir başvuruyla Dubai’den Riyad’a, Doha’dan Kuveyt’e kadar altı ülkeyi kapsayan geziler kolayca planlanabilecek. Zamandan ve masraftan tasarruf sağlayan bu vizeyle, özellikle turistik turların ve bireysel gezilerin artması bekleniyor. Körfez ülkeleri, yeni vize sistemiyle bölgeyi tek destinasyon haline getirmeyi ve uluslararası turistlerin ilgisini çekmeyi amaçlıyor. Bu adımın, hem ortak tanıtım kampanyaları hem de turizm yatırımlarında büyümeye yol açacağı tahmin ediliyor. Dijital başvuru süreçleriyle kolaylaştırılacak olan sistemin, turist memnuniyetini artıracağı da öne çıkıyor.