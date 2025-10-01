Vicdan Gemisi Onarıldı: Gazze İçin Yeniden Yola Çıktı

İsrail’in saldırısına uğrayan ve onarım süreci tamamlanan Vicdan Gemisi, 11 gemilik Özgürlük Filosu ile birlikte Gazze ablukasını kırmak amacıyla yeniden denize açıldı.

Filonun Hedefi

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Vicdan Gemisi’nin sağlık çalışanları, gazeteciler ve aktivistlerle Gazze’ye hareket ettiğini duyurdu. Filonun, uluslararası bir deniz koridoru oluşturmak ve ablukayı kırmak için birçok ülkeden destekçilerle uğurlandığı belirtildi. İHH, tüm vicdan sahiplerini filoya destek olmaya davet etti.

Mayıs Ayındaki Saldırı

Vicdan Gemisi, 2 Mayıs 2025’te Malta açıklarında İsrail’in İHA saldırısına uğramıştı. Saldırıda geminin gövdesinde gedik açılmış, pruvasında yangın çıkmıştı. Saldırının saatler öncesinde İsrail’e ait bir C-130 askeri nakliye uçağının Malta yakınlarında görüldüğü bildirilmişti.

Uluslararası Tepki

Vicdan Gemisi ve Özgürlük Filosu, Gazze’deki ablukayı kırmak ve insani yardımı ulaştırmak amacıyla hareket ediyor. Filonun hareketi, uluslararası toplumun dikkatini Gazze’deki insani krize çekmeyi ve yasadışı ablukanın sona erdirilmesini hedefliyor.