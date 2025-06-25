Erdoğan, Trump ve Meloni Aynı Masada: NATO Zirvesi’nde Dikkat Çeken Görüşme

Erdoğan, Trump ve Meloni Aynı Masada: NATO Zirvesi’nde Kral Willem-Alexander’dan Liderler Onuruna Akşam Yemeği

Hollanda’nın Lahey kentinde düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında dikkat çeken diplomatik anlar yaşandı. Zirveye katılan liderler, Hollanda Kralı Willem-Alexander ve Kraliçe Maxima’nın ev sahipliğinde gerçekleşen onur yemeğinde bir araya geldi.

Erdoğan, Trump ve Meloni Aynı Masada

Kraliyet Sarayı’nda düzenlenen resmi akşam yemeğine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile aynı masada yer aldı. Bu oturma düzeni, zirvenin en dikkat çekici detaylarından biri olarak öne çıktı.

Aile Fotoğrafı Öncesi Tokalaşma

Akşam yemeğinden önce liderlerle “Aile Fotoğrafı” çekimi yapıldı. Bu sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan, solunda yer alan ABD Başkanı Donald Trump ile tokalaştı. Sağında ise Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini bulunuyordu. Fotoğraf çekimi sonrası davetliler yemeğe geçti.

Emine Erdoğan da Katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Kraliyet Sarayı’ndaki yemekte eşi Emine Erdoğan eşlik etti. Konukları Kral Willem-Alexander ve Kraliçe Maxima karşıladı ve ardından tüm liderlerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirildi.

Diplomasi Trafiği Zirve Yaptı

Zirveye damga vuran görüşmeler ve temasların ardından düzenlenen bu akşam yemeği, liderlerin gayriresmi sohbetlerine ve diplomatik temaslarına sahne oldu. Masadaki liderlerin aynı karede buluşması, uluslararası basında da geniş yer buldu.

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