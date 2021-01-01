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Melis Sezen’den Maske Kimsin Sen Programında Cesur Tercih

Melis Sezen’den Maske Kimsin Sen Programında Cesur Tercih
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06 Ocak 2022 - 14:34

Melis Sezen’den Maske Kimsin Sen Programında Cesur Tercih

RTÜK’ün inceleme başlattığı ‘Maske Kimsin Sen?’ yarışmasında jüri olan Melis Sezen yeni bölüm için cesur bir kıyafet seçimi yaptı.

Melis Sezen'den Maske Kimsin Sen Programında Cesur Tercih

Sadakatsiz dizisiyle yıldızı parlayan Melis Sezen Tansel Öngel’in sunucu olduğu ‘Maske Kimsin Sen?’ isimli programda da jüri olarak yer alıyor. Yayınladığı gün sosyal medyada olay olan ve RTÜK tarafından inceleme başlatılan program için Melis Sezen iddialı seçimler yapıyor.

Melis Sezen’in ilk bölümde tercih ettiği kıyafetlerin fiyatı konuşulmuştu. Sezen’in giydiği ceket 25 590 TL iken pantolon fiyatı ise 10 000 TL.

Melis Sezen ikinci bölüm için de iddialı bir seçim yaptı. Derin bacak dekoltesi tercih eden Melis Sezen parlak tercihiyle de hayranlarını mest etti. Ünlü oyuncuya takipçileri “Parlıyorsun”, “Yakıyorsun” yorumları yaptı.

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