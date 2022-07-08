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Erotik paylaşımlarla para kazanıyorlar! Ebru Polat da Onlyfans’a girdi

Erotik paylaşımlarla para kazanıyorlar! Ebru Polat da Onlyfans’a girdi
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08 Temmuz 2022 - 15:14

Erotik paylaşımlarla para kazanıyorlar! Ebru Polat da Onlyfans’a girdi

Yaptığı cüretkar paylaşımlarla gündeme gelen ve Gülşen’in kıyafetlerine sert eleştirilerde bulunan Ebru Polat dünyada çok popüler olan, erotik içeriklerin paylaşıldığı Onlyfans’a girdi. Ebru Polat yataktan pozunu paylaşarak link verdi.

Erotik paylaşımlarla para kazanıyorlar! Ebru Polat da Onlyfans'a girdi - Sayfa 1

Bir süredir tüm dünyayı OnlyFans rüzgarları kasıp kavuruyor.

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Erotik paylaşımlarla para kazanıyorlar! Ebru Polat da Onlyfans'a girdi - Sayfa 2

Kullanıcıların ürettikleri erotik içeriklerle para kazandıkları bir platform olan Onlyfans’a Türk ünlüler de ilgi duymaya başladı.

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Erotik paylaşımlarla para kazanıyorlar! Ebru Polat da Onlyfans'a girdi - Sayfa 3

Bu platformdaki abone sayısı, pandemi sürecinde 20 milyondan 120 milyona fırlayarak müthiş bir büyüme sağladı.

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Erotik paylaşımlarla para kazanıyorlar! Ebru Polat da Onlyfans'a girdi - Sayfa 4

Bella Thorne, OnlyFans hesabı açtıktan sonra ilk 24 saatinde bir milyon dolar kazanmıştı.

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Erotik paylaşımlarla para kazanıyorlar! Ebru Polat da Onlyfans'a girdi - Sayfa 5

EBRU POLAT YATAKTAN PAYLAŞTI

Ebru Polat da siteyle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor olacak ki yatağından bir paylaşım yaparak Onlyfans’a girdiği müjdeledi.

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Erotik paylaşımlarla para kazanıyorlar! Ebru Polat da Onlyfans'a girdi - Sayfa 6

Kısacık şortuyla uzandığı yatağında vücudubu sergileyen Polat, paylaşımına “Bak bakayım shop var mı?” yazdı.

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Erotik paylaşımlarla para kazanıyorlar! Ebru Polat da Onlyfans'a girdi - Sayfa 7
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Erotik paylaşımlarla para kazanıyorlar! Ebru Polat da Onlyfans'a girdi - Sayfa 10
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Erotik paylaşımlarla para kazanıyorlar! Ebru Polat da Onlyfans'a girdi - Sayfa 12
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Erotik paylaşımlarla para kazanıyorlar! Ebru Polat da Onlyfans'a girdi - Sayfa 14
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Erotik paylaşımlarla para kazanıyorlar! Ebru Polat da Onlyfans'a girdi - Sayfa 15
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Erotik paylaşımlarla para kazanıyorlar! Ebru Polat da Onlyfans'a girdi - Sayfa 16
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Erotik paylaşımlarla para kazanıyorlar! Ebru Polat da Onlyfans'a girdi - Sayfa 17
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Erotik paylaşımlarla para kazanıyorlar! Ebru Polat da Onlyfans'a girdi - Sayfa 25
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