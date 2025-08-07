  1. Haberler
  2. MAGAZİN
  3. BUKET AYDIN DOLANDIRICILARIN HEDEFİ OLDU!

BUKET AYDIN DOLANDIRICILARIN HEDEFİ OLDU!

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
yayınlandı
featured
service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Buket Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla dolandırıcılık girişimine maruz kaldığını duyurdu. Türk Telekom’dan aradıklarını iddia eden kişiler, kimlik numarası dahil birçok kişisel bilgisini bildiklerini söyleyerek dikkat çekti.

Kampanya Vaadiyle Yaklaşmışlar

Dolandırıcılar, Digiturk ile ortak kampanya yürüttüklerini ve taahhüdünün sona erdiğini belirterek yeni bir teklif sundu. Aydın, ilk başta şüphelense de kimlik numarasının söylenmesi üzerine şaşkınlık yaşadığını ifade etti.

Takipçilerine Uyarı Geldi

Ünlü sunucu, bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, takipçilerini bilinçli davranmaya çağırdı.

BUKET AYDIN DOLANDIRICILARIN HEDEFİ OLDU!
Yorum Yap
Haberle ilgili daha fazlası:

Tamamen Ücretsiz Olarak Bültenimize Abone Olabilirsin

Yeni haberlerden haberdar olmak için fırsatı kaçırma ve ücretsiz e-posta aboneliğini hemen başlat.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

Giriş Yap
Bizi Takip Edin
Bize Katılın
Facebook Twitter Linkedin Pinterest Youtube Instagram Whatsapp