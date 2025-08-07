BUKET AYDIN DOLANDIRICILARIN HEDEFİ OLDU!

Buket Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla dolandırıcılık girişimine maruz kaldığını duyurdu. Türk Telekom’dan aradıklarını iddia eden kişiler, kimlik numarası dahil birçok kişisel bilgisini bildiklerini söyleyerek dikkat çekti.

Kampanya Vaadiyle Yaklaşmışlar

Dolandırıcılar, Digiturk ile ortak kampanya yürüttüklerini ve taahhüdünün sona erdiğini belirterek yeni bir teklif sundu. Aydın, ilk başta şüphelense de kimlik numarasının söylenmesi üzerine şaşkınlık yaşadığını ifade etti.

Takipçilerine Uyarı Geldi

Ünlü sunucu, bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, takipçilerini bilinçli davranmaya çağırdı.