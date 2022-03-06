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Ünlü Manken Moda Çekimleri İçin İstanbul’a Geliyor

Ünlü Manken Moda Çekimleri İçin İstanbul’a Geliyor
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11 Mart 2022 - 12:57

Ünlü Manken Moda Çekimleri İçin İstanbul’a Geliyor

Tanımış bir deri firmasın çekimleri için İstanbul’a gelecek olan güzel model yeni bir ilişkiye başlamış çok zengin bir ailen çocuğu ile aşk yasayan ünlü model aileyi ziyaret edecek. Bir hafta İstanbul’da kalacak olan güzel model İstanbul’u çok sevdiğini söyleyerek bir çok firmadan iş teklifi aldığını belirtti. Güzel Türkçe bilgisi için de oyunculuk dersini İngiltere’de aldığını belirti. Oyunculuk yapmak istediğin söyleyen Kazakistanlı güzel Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmasına çok üzüldüğünü savaşa karşı olduğunu belirti. Ukraynalı çocuklar için kendi ülkesinde elbise, kaban ve yiyecek toplayarak yardım için Ukrayna’ya gönderdiğini bu konuda kendisine diğer manken arkadaşları’nın da yardım ettiğini belirtti.

 

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