Gülşen için ‘Striptiz kıyafeti gibi’ demişti! Seren Serengil’in derin dekoltesi tartışma yarattı
Polemikleriyle sık sık gündem olan Seren Serengil, Gülşen'in son sahne tarzını geçtiğimiz günlerde hedef alarak, "Striptiz kıyafeti gibi..." yorumunda bulunmuştu. Dün akşam sahne alan Seren Serengil'in derin dekolteli elbisesi, sosyal medyada gündem olurken, pek çok kullanıcı Serengil'e, Gülşen'e yaptığı yorumu hatırlattı.
Gülşen, sahnede giydiği elbiseli ve şovuyla uzun süredir magazin gündeminin en çok konuşulan isimler arasında yer alıyor.
Geçtiğimiz günlerde sahnede transparan tercih eden ve kalça dansıyla da dikkat çeken Gülşen'e, Söylemezsem Olmaz ile ekrana gelen Seren Serengil'den eleştiri dolu yorum gelmişti.
Seren Serengil sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İzzet Yıldızhan'ın "Sahnede de külot giymeyin ama ya" sözlerine gönderme yaparak Gülşen'i eleştirerek, "Bugüne kadar değil ama son kıyafet külot sütyen, olay amacını aştı bence. Striptiz kıyafeti gibi bu kadarı da yemekli masaların olduğu ortam için çok fazla ve avam artık. İlla şeyini çıkaracaksınız." demişti.
Dün gece bir gece kulübüne sahne alan Seren Serengil, en az Gülşen kadar iddialı sahne kostümüyle dikkat çekti.
Derin yırtmacıyla sık sık frikik veren Serengil, söylediği sözlerle çeliştiği için sosyal medyada tartışmaların merkezi oldu.
Pek çok kullanıcı Serengil'in Gülşen'i kıskandığını dile getirdi.
İşte Seren Serengil’in o kıyafeti…
Gülşen, sahne kıyafetleriyle çok tartışılmıştı.İşte Gülşen’in o tercihlerinden bazıları…
YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.