Gülşen için ‘Striptiz kıyafeti gibi’ demişti! Seren Serengil’in derin dekoltesi tartışma yarattı

Seren Serengil sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İzzet Yıldızhan'ın "Sahnede de külot giymeyin ama ya" sözlerine gönderme yaparak Gülşen'i eleştirerek, "Bugüne kadar değil ama son kıyafet külot sütyen, olay amacını aştı bence. Striptiz kıyafeti gibi bu kadarı da yemekli masaların olduğu ortam için çok fazla ve avam artık. İlla şeyini çıkaracaksınız." demişti.