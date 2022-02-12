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Gülşen için ‘Striptiz kıyafeti gibi’ demişti! Seren Serengil’in derin dekoltesi tartışma yarattı

Polemikleriyle sık sık gündem olan Seren Serengil, Gülşen'in son sahne tarzını geçtiğimiz günlerde hedef alarak, "Striptiz kıyafeti gibi..." yorumunda bulunmuştu. Dün akşam sahne alan Seren Serengil'in derin dekolteli elbisesi, sosyal medyada gündem olurken, pek çok kullanıcı Serengil'e, Gülşen'e yaptığı yorumu hatırlattı.

Gülşen için ‘Striptiz kıyafeti gibi’ demişti! Seren Serengil’in derin dekoltesi tartışma yarattı - Sayfa 1
Gülşen, sahnede giydiği elbiseli ve şovuyla uzun süredir magazin gündeminin en çok konuşulan isimler arasında yer alıyor.
Gülşen için ‘Striptiz kıyafeti gibi’ demişti! Seren Serengil’in derin dekoltesi tartışma yarattı - Sayfa 2
Geçtiğimiz günlerde sahnede transparan tercih eden ve kalça dansıyla da dikkat çeken Gülşen'e, Söylemezsem Olmaz ile ekrana gelen Seren Serengil'den eleştiri dolu yorum gelmişti.
Gülşen için ‘Striptiz kıyafeti gibi’ demişti! Seren Serengil’in derin dekoltesi tartışma yarattı - Sayfa 3
Seren Serengil sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İzzet Yıldızhan'ın "Sahnede de külot giymeyin ama ya" sözlerine gönderme yaparak Gülşen'i eleştirerek, "Bugüne kadar değil ama son kıyafet külot sütyen, olay amacını aştı bence. Striptiz kıyafeti gibi bu kadarı da yemekli masaların olduğu ortam için çok fazla ve avam artık. İlla şeyini çıkaracaksınız." demişti.
Gülşen için ‘Striptiz kıyafeti gibi’ demişti! Seren Serengil’in derin dekoltesi tartışma yarattı - Sayfa 4
Dün gece bir gece kulübüne sahne alan Seren Serengil, en az Gülşen kadar iddialı sahne kostümüyle dikkat çekti.
Gülşen için ‘Striptiz kıyafeti gibi’ demişti! Seren Serengil’in derin dekoltesi tartışma yarattı - Sayfa 5
Derin yırtmacıyla sık sık frikik veren Serengil, söylediği sözlerle çeliştiği için sosyal medyada tartışmaların merkezi oldu.
Gülşen için ‘Striptiz kıyafeti gibi’ demişti! Seren Serengil’in derin dekoltesi tartışma yarattı - Sayfa 6
Pek çok kullanıcı Serengil'in Gülşen'i kıskandığını dile getirdi.
Gülşen için ‘Striptiz kıyafeti gibi’ demişti! Seren Serengil’in derin dekoltesi tartışma yarattı - Sayfa 7
İşte Seren Serengil’in o kıyafeti…
Gülşen için ‘Striptiz kıyafeti gibi’ demişti! Seren Serengil’in derin dekoltesi tartışma yarattı - Sayfa 8
Gülşen için ‘Striptiz kıyafeti gibi’ demişti! Seren Serengil’in derin dekoltesi tartışma yarattı - Sayfa 9
Gülşen, sahne kıyafetleriyle çok tartışılmıştı.İşte Gülşen’in o tercihlerinden bazıları…Gülşen için ‘Striptiz kıyafeti gibi’ demişti! Seren Serengil’in derin dekoltesi tartışma yarattı - Sayfa 10Gülşen için ‘Striptiz kıyafeti gibi’ demişti! Seren Serengil’in derin dekoltesi tartışma yarattı - Sayfa 12Gülşen için ‘Striptiz kıyafeti gibi’ demişti! Seren Serengil’in derin dekoltesi tartışma yarattı - Sayfa 14Gülşen için ‘Striptiz kıyafeti gibi’ demişti! Seren Serengil’in derin dekoltesi tartışma yarattı - Sayfa 16Gülşen için ‘Striptiz kıyafeti gibi’ demişti! Seren Serengil’in derin dekoltesi tartışma yarattı - Sayfa 17Gülşen için ‘Striptiz kıyafeti gibi’ demişti! Seren Serengil’in derin dekoltesi tartışma yarattı - Sayfa 20Gülşen için ‘Striptiz kıyafeti gibi’ demişti! Seren Serengil’in derin dekoltesi tartışma yarattı - Sayfa 23Gülşen için ‘Striptiz kıyafeti gibi’ demişti! Seren Serengil’in derin dekoltesi tartışma yarattı - Sayfa 32Gülşen için ‘Striptiz kıyafeti gibi’ demişti! Seren Serengil’in derin dekoltesi tartışma yarattı - Sayfa 36 
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Gülşen için ‘Striptiz kıyafeti gibi’ demişti! Seren Serengil’in derin dekoltesi tartışma yarattı

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