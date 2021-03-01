Lüks hayata devam…

“Neredeyse 20 yıldır bu sektördeyim, genelde sıçrama üzerine çalışıyordum. Şimdi ise at terbiyesi konusuna eğilmeye başladık. Allah’a şükür arkamdaki ekip çok iyi, Sonata’yı ilk gördüğümde içimden bir ses harika bir at olduğunu söylemişti. Atın yetiştiricisi Maryanna Haymon’a minnteratım ve elbette Caroline Roffman da onu geliştirerek harika bir iş çıkardı. Bizi destekleyen herkese teşekkür ederim. Sonata özel bir at, bir sonraki hedefim onun gelecek yılki Dünya Şampiyonası’nda ABD’yi temsil ettiğini görmek.”