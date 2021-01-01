Yeni Milli Eğitim Bakanı Çift Maaşlı Çıktı

Ziya Selçuk’un yerine Milli Eğitim Bakanlığına atanan Mahmut Özer’in çift maaşlı olduğu ortaya çıktı

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan gece yarısı kararnamesiyle Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un “görevden af talebinin” kabul edildiği bildirildi. Yerine Mahmut Özer atandı.

Milli Gazete’nin haberine göre; yeni göreve gelen Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mahmut Özer’in de AKP’nin başlattığı çift maaş alma modasına uyan partililerden biri olduğu ortaya çıktı.

Maarif Vakfı’nın Mütevelli Heyeti’nde bulunan 11 isimden biri olan Mahmut Özer, vakıftan aylık 7 bin 500 lira huzur hakkı alıyor. Mahmut Özer Milli Eğitim Bakan Yardımcılığı görevini sürdürdüğü sırada da huzur hakkını almaktaydı.