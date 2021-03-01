TBMM pür dikkat bu konuşmayı dinledi

TBMM Genel Kurulu’nda yapılan bütçe görüşmelerinin ikinci günü açılış gününün aksine sakin bir havada geçti. Oturumda, TBMM, Kamu Denetçiliği Kurumu, Anayasa Mahkemesi, Sayıştay, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Nükleer Düzenleme Kurumu, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü, Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsü, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ve Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın bütçeleri ele alındı.

‘KAPTAN’ KÜRSÜYE ÇIKINCA Oturumun en çok dikkat çeken konuşmalarından birisini de eski milli futbolcu MHP Kocaeli milletvekili Saffet Sancaklı yaptı. TBMM Başkanvekili Haydar Akar’ın “Kaptan” diye hitap ettiği Sancaklı, MHP’nin sporda hazırladığı bir vizyon projesinden bahsetti. “Türkiye’de bulunan insanların, Meclis’tekiler de dâhil yüzde 65’inin ya obez ya aşırı kiloyla uğraştığını” vurgulayan Sancaklı, kilolardan kurtulmanın formülünü de özetle şöyle anlattı:

‘MECLİS’TEKİLER DAHİL YÜZDE 65 OBEZ’ “Peki, bu ne getiriyor? Hasta bir toplum getiriyor. Bunun da en büyük nedeni bizim spor kültürümüz yok. TBMM olarak şu dönem kapanmadan şöyle bir yasayı çıkarıp hayata geçirebilirsek çok yerinde bir hareket olacak ve sağlam bir nesil yetiştirecek bir duruma geleceğiz.

İlkokula başlarken daha 6 yaşındaki çocuğun fiziğine göre, ailesindeki sportif yapıya göre, isteğine göre bir spor branşı verilecek kendisine. Bir de sanatsal bir branş verilecek ve en az haftada 5 saat spor yapacak, sanat yapacak. Hafta sonları da okullar arası müsabakalarda oynayacak. Liseyi bitiren bir çocuk 12 sene spor ve sanat yapmış olacak. 23 yaşına gelmiş bir çocuk 16, 17, 18 sene spor ve sanat yapmış olacak.”

ELEKTRİĞİ AZ TÜKETEN AZ FATURA ÖDEYECEK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bütçe görüşmesinde özetle şunları aktardı:

– 1 Ocak 2022 tarihi itibarıyla uygulamaya koyacağımız kademeli tarife uygulaması ile evinde elektriği az tüketen vatandaşlarımız daha az fatura ödeyeceklerdir. Bu sayede meskenlerde elektrik kullanımında tasarruf miktarı da artacaktır.

– Bu yıl elektrik talebindeki artışın yüzde 8 olmasını bekliyoruz.

– Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) ilk ünitesinin 2023’te diğer ünitelerin ise birer yıl arayla 2026 yılına kadar devreye alınması planlanmaktadır.

– 42 ton rekor altın üretimi yapılarak ekonomimize 2,4 milyar dolarlık bir katkı sağlandı.

– TOGG’un üretim bandından inmeden şarj altyapısının hazır olmasını planlıyoruz.

– 2022’nin baharında Karadeniz’in tabanına boruları yerleştirerek ilk kaynağı yapacağız.

BABASINI ANARKEN GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

AK Parti Balıkesir Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir, Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesi hakkında konuşurken milli futbol hakemliği yapan babası Ahmet Aydemir’i “Ahirete irtihal eden, hayatı spora ve sporcuya adanmış, tüm spor adamlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum” sözleriyle anarken gözyaşlarını tutamadı.

ESKİ MECLİS BAŞKANLARINA ODA TARTIŞMASI

Bütçe görüşmelerinde CHP’li Mahmut Tanal, eski Meclis Başkanlarına TBMM’de makam odası verilmesini eleştirdi. TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç ise “Bu ülkede eski başbakanların hepsine bu imkânlar sağlanıyor mu? Eski Meclis başkanlarına da bu hakların verilmesinden daha doğal ne olabilir ki?” yanıtını verdi.

KASAPOĞLU İLE CHP ARASINDA GERGİNLİK

Bütçe görüşmeleri devam ederken Bakan Muharrem Kasapoğlu ile CHP grubu arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel’in konuşması sırasında Bakan Kasapoğlu, “Yalan söylüyorsun” diyerek parmağını kürsüdeki Adıgüzel’e salladı. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da komisyon sıralarına yaklaşarak Kasapoğlu’na tepki gösterdi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım’la sohbet etti.

BÜTÇE HATIRASI

TBMM Genel Kurulu’nda önceki gün başlayan bütçe maratonunda 2022 yılı bütçesinin tamamı üzerine yapılan görüşmeler tamamlandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 11 saat süren oturumun ardından milletvekillerinin tebriklerini kabul etti. Oktay, tebriklerden sonra TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve AK Partili vekillerle beraber Genel Kurul’da hatıra fotoğrafı çektirdi.