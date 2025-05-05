FERYAL GÜLMAN’DAN KEMAL GÜLMAN’A İCRA ŞOKU

Sosyetenin tanınmış isimlerinden Feryal Gülman, eski eşi Kemal Gülman’a karşı 2,5 yıl boyunca tahsil edemediği 20 milyon TL’lik tazminat için yasal süreci başlattı. Boşanma süreci magazin dünyasında uzun süre gündem olan çiftin, mahkeme kararıyla netleşen tazminat anlaşmazlığı icra yoluna taşındı.

28 YILLIK EVLİLİK 20 MİLYON TL’YE SONLANDI

Feryal Gülman, 28 yıllık evliliğini 2013 yılında açtığı boşanma davasıyla sonlandırmıştı. Mahkeme, 2020 yılında Kemal Gülman’ın Feryal Gülman’a 60 milyon TL tazminat ödemesine karar verdi. Ancak bu karara itiraz eden Kemal Gülman’ın girişimleri sonucunda 2022 yılında yeniden görülen davada tazminat tutarı 20 milyon TL’ye düşürüldü.

TAZMİNAT ÖDENMEYİNCE İCRA TAKİBİ BAŞLATILDI

Feryal Gülman’ın, 2022’de karara bağlanan 20 milyon TL’lik tazminatı bugüne kadar alamadığı, sabrının tükenmesi üzerine icra takibi başlattığı ortaya çıktı. Sabah gazetesinin haberine göre, Kemal Gülman’ın banka hesaplarında söz konusu miktar bulunamayınca, mallarına haciz işlemi uygulandı.

GEBZE’DEKİ ARAZİ İCRADAN SATIŞA ÇIKIYOR

İcra süreci kapsamında Kemal Gülman’ın Gebze’de bulunan bir arazisinin 15 Mayıs’ta icradan satışa çıkarılacağı öğrenildi. Eğer satıştan yeterli gelir elde edilemezse, Gülman’ın diğer taşınmazları da icra yoluyla değerlendirilmeye alınacak. Gülman’ın, ana para olan 20 milyon TL’ye ek olarak 2,5 yılın faizini de ödemekle yükümlü olduğu belirtildi.

KEMAL GÜLMAN SESSİZ, SOSYETE DÜNYASI İZLİYOR

Şu ana kadar konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapmayan Kemal Gülman’ın, icra işlemleri karşısında nasıl bir adım atacağı merak konusu. Türk sosyetesinin en çok konuşulan boşanma davalarından biri olarak kayıtlara geçen süreç, yeni gelişmelerle gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.