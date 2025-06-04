CEM YILMAZ, NAFAKA KRİZİ SONRASI YENİ MOTOSİKLET ALDI

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, eski eşi Ahu Yağtu ile yaşadığı nafaka krizinin ardından kendini ödüllendirerek, ABD’den özel olarak getirilen parçalarla 2.5 milyon liralık motosiklet aldı.

Cem Yılmaz, uzun süredir sahne aldığı “CEM YILMAZ – CMXXIV” turnesi ile dikkat çekerken, kişisel hayatıyla da gündemde kalmaya devam ediyor. Eski eşi Ahu Yağtu ile nafaka konusunda yaşadığı krizlerin ardından, Yılmaz kendini ödüllendirerek yeni bir motosiklet satın aldı.

Motosikletin Bedeli Dudak Uçuklattı

Yılmaz’ın yeni motosikleti, ABD’den özel olarak getirilen parçalarla yapıldı ve tam değeri 2.5 milyon liranın üzerinde. Yılmaz, yıllık turnesi sırasında büyük bir başarı elde ederken, kazandığı paralarla kendini şımartmayı tercih etti.

‘CEM YILMAZ – CMXXIV’ Turnesi

Ünlü komedyen, yaklaşık bir yıldır Türkiye, Avrupa ve ABD’de sahne aldığı “CEM YILMAZ – CMXXIV” gösterisi ile büyük ilgi görüyor. Turnenin başarılı geçmesi, Yılmaz’ın lüks harcamalarına devam etmesini sağladı.