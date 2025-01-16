SELEN GÖRGÜZEL’DEN ŞOK İTİRAFLAR

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel, katıldığı bir televizyon programında ailesiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hamdi Alkan ile 2014 yılında evlenen ve 2022’de boşanan Görgüzel, evliliği ve ailesiyle ilgili unutulmaz itiraflarda bulundu. Şiddet konusundaki açıklamaları ise gündem oldu.

Şiddetle Yüzleşen Selen Görgüzel

Selen Görgüzel, yıllar önce yaşadığı psikolojik ve fiziksel şiddetle ilgili cesurca konuştu. Eski eşi Hamdi Alkan’dan psikolojik şiddet gördüğünü ve erkek kardeşinden fiziksel şiddet gördüğünü belirten Görgüzel, bu konuda sessiz kaldığını söyledi. Görgüzel, yaşadığı zorlukları anlatırken, “Gördüm, son eşimden psikolojik şiddet gördüm. Şiddet gördüğümde gidemedim. Susuyor insanlar. Ben de öyle çok sustum” dedi.

Erkek Kardeşinden Şiddet Gördü

Görgüzel, daha önce hiç paylaşmadığı bir itirafta bulunarak erkek kardeşiyle yaşadığı şiddeti ilk kez açıkladı. “Erkek kardeşimle ağır bir şey yaşadım. Erkek kardeşimin şiddetine maruz kaldım ben. Adalete teslim etmem gerekiyordu, o boyutta bir şey yaşadım” diyerek, yaşadığı travmatik olayları ilk kez gündeme getirdi. Görgüzel, kardeşinin şiddetini affedemediğini belirterek, “Dünyadaki en sevdiğim insandı kardeşim, şu an görüşmüyorum” dedi.

Görgüzel’in Sessizliği ve Affedememe Durumu

Görgüzel, yaşadığı zorluklar hakkında daha fazla konuşmak istemediğini ancak affedemediği kardeşiyle ilgili duygularını paylaştı. “Bunu çok paylaşma tercihinde değilim. Ben kıyamadım, siz kıyamamazlık etmeyin” diyerek, zor zamanların insanı nasıl değiştirdiğine dikkat çekti. Kardeşiyle olan ilişkisini de sonlandırdığını belirten Görgüzel, bu durumun hayatındaki en zor anlardan biri olduğunu ifade etti.

Hamdi Alkan’ın Tepkisi Merak Ediliyor

Selen Görgüzel’in itiraflarının ardından gözler eski eşi Hamdi Alkan’a çevrildi. Alkan’ın, Görgüzel’in şiddetle ilgili açıklamalarına nasıl tepki vereceği, takipçileri tarafından merakla bekleniyor.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com