Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Fenomen Nihal Candan bornozunu indirip poz verdi! Şeftali detayı dikkat çekti

Fenomen Nihal Candan bornozunu indirip poz verdi! Şeftali detayı dikkat çekti
4 views
10 Mart 2022 - 14:01

Fenomen Nihal Candan bornozunu indirip poz verdi! Şeftali detayı dikkat çekti

Cesur sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen fenomen Nihal Candan, bu defa bornozlu pozuyla takipçilerini şaşırttı. Kendi güzellik merkezinde kalça kaldırma işlemi yaptıran Nihal Candan, bornozunu indirip poz verdi.

Fenomen Nihal Candan bornozunu indirip poz verdi! Şeftali detayı dikkat çekti - Sayfa 1

Bir dönem TV8 ekranlarında yayınlanan Bu Tarz Benim yarışmasıyla ünlenen Nihal Candan, sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanıyor.

Fenomen Nihal Candan bornozunu indirip poz verdi! Şeftali detayı dikkat çekti - Sayfa 2

 Fenomen isim, yaptığı cüretkar paylaşımlarla isminden sıkça söz ettiriyor.

Fenomen Nihal Candan bornozunu indirip poz verdi! Şeftali detayı dikkat çekti - Sayfa 3

Candan geçtiğimiz günlerde spor sonrası kıyafetsiz pozlarını paylaşmıştı.

Fenomen Nihal Candan bornozunu indirip poz verdi! Şeftali detayı dikkat çekti - Sayfa 4

Güzel isimden yine çok konuşulacak paylaşım geldi.

Fenomen Nihal Candan bornozunu indirip poz verdi! Şeftali detayı dikkat çekti - Sayfa 5

Yaptığı bornozlu paylaşımlarla dikkat çeken Nihal Candan bu paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Fenomen Nihal Candan bornozunu indirip poz verdi! Şeftali detayı dikkat çekti - Sayfa 6

Ancak Candan bu kez bornozunu indirip poz verdi.

Fenomen Nihal Candan bornozunu indirip poz verdi! Şeftali detayı dikkat çekti - Sayfa 7

Fenomen ismin yarı çıplak pozu sosyal medyayı salladı.

Fenomen Nihal Candan bornozunu indirip poz verdi! Şeftali detayı dikkat çekti - Sayfa 8

Kalça kaldırma işlemi yaptığı anları takipçileriyle paylaşan Nihal Candan, videoya şeftali emojisi koydu.

Fenomen Nihal Candan bornozunu indirip poz verdi! Şeftali detayı dikkat çekti - Sayfa 9

İşte o paylaşımlar…

Fenomen Nihal Candan bornozunu indirip poz verdi! Şeftali detayı dikkat çekti - Sayfa 10
Fenomen Nihal Candan bornozunu indirip poz verdi! Şeftali detayı dikkat çekti - Sayfa 11
Fenomen Nihal Candan bornozunu indirip poz verdi! Şeftali detayı dikkat çekti - Sayfa 12
Fenomen Nihal Candan bornozunu indirip poz verdi! Şeftali detayı dikkat çekti - Sayfa 13
Fenomen Nihal Candan bornozunu indirip poz verdi! Şeftali detayı dikkat çekti - Sayfa 14

Fenomen Nihal Candan bornozunu indirip poz verdi! Şeftali detayı dikkat çekti - Sayfa 17

Fenomen Nihal Candan bornozunu indirip poz verdi! Şeftali detayı dikkat çekti - Sayfa 20

Fenomen Nihal Candan bornozunu indirip poz verdi! Şeftali detayı dikkat çekti - Sayfa 31

Fenomen Nihal Candan bornozunu indirip poz verdi! Şeftali detayı dikkat çekti - Sayfa 34

Fenomen Nihal Candan bornozunu indirip poz verdi! Şeftali detayı dikkat çekti - Sayfa 36

Fenomen Nihal Candan bornozunu indirip poz verdi! Şeftali detayı dikkat çekti - Sayfa 50

Fenomen Nihal Candan bornozunu indirip poz verdi! Şeftali detayı dikkat çekti - Sayfa 56

Fenomen Nihal Candan bornozunu indirip poz verdi! Şeftali detayı dikkat çekti - Sayfa 62

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Ukrayna’ya silah gönderenler eylemlerinden sorumludurRusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Ukrayna’ya silah gönderenler eylemlerinden sorumludur
İmamoğlu’ndan kar açıklamasıİmamoğlu’ndan kar açıklaması
İsrail’den Zelenskiy’e beklenmedik yanıt! İzin vermedilerİsrail’den Zelenskiy’e beklenmedik yanıt! İzin vermediler
İşsizlik rakamları açıklandıİşsizlik rakamları açıklandı
Bu 2’liye dikkat !Bu 2’liye dikkat !
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Mahkum’un Sasha’sı Hayal Köseoğlu derin göğüs dekolteli pozlarıyla olay oldu! ‘Silikonun patlayacak!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Ukrayna’ya silah gönderenler eylemlerinden sorumludur
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İmamoğlu’ndan kar açıklaması
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İsrail’den Zelenskiy’e beklenmedik yanıt! İzin vermediler
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Fenomen Nihal Candan bornozunu indirip poz verdi! Şeftali detayı dikkat çekti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İşsizlik rakamları açıklandı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bu 2’liye dikkat !
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ukrayna: Rus ordusu 335 tank, 49 uçak ve 81 helikopter kaybetti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İstanbul’da kar yağışı etkili oluyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısı başladı
SON DAKİKA HABERLERİ
Mahkum’un Sasha’sı Hayal Köseoğlu derin göğüs dekolteli pozlarıyla olay oldu! ‘Silikonun patlayacak!Mart 10, 2022-2:38 pm
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Ukrayna’ya silah gönderenler eylemlerinden sorumludurMart 10, 2022-2:13 pm
İmamoğlu’ndan kar açıklamasıMart 10, 2022-2:11 pm
İsrail’den Zelenskiy’e beklenmedik yanıt! İzin vermedilerMart 10, 2022-2:03 pm
Fenomen Nihal Candan bornozunu indirip poz verdi! Şeftali detayı dikkat çektiMart 10, 2022-2:01 pm
Bu 2’liye dikkat !Mart 10, 2022-1:51 pm
Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısı başladıMart 10, 2022-11:53 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !