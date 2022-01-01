Fenomen Nihal Candan bornozunu indirip poz verdi! Şeftali detayı dikkat çekti
Cesur sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen fenomen Nihal Candan, bu defa bornozlu pozuyla takipçilerini şaşırttı. Kendi güzellik merkezinde kalça kaldırma işlemi yaptıran Nihal Candan, bornozunu indirip poz verdi.
Bir dönem TV8 ekranlarında yayınlanan Bu Tarz Benim yarışmasıyla ünlenen Nihal Candan, sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanıyor.
Fenomen isim, yaptığı cüretkar paylaşımlarla isminden sıkça söz ettiriyor.
Candan geçtiğimiz günlerde spor sonrası kıyafetsiz pozlarını paylaşmıştı.
Güzel isimden yine çok konuşulacak paylaşım geldi.
Yaptığı bornozlu paylaşımlarla dikkat çeken Nihal Candan bu paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
Ancak Candan bu kez bornozunu indirip poz verdi.
Fenomen ismin yarı çıplak pozu sosyal medyayı salladı.
Kalça kaldırma işlemi yaptığı anları takipçileriyle paylaşan Nihal Candan, videoya şeftali emojisi koydu.
İşte o paylaşımlar…