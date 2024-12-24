KKTC’DEKİ OTEL YÖNETİCİLERİNDEN ŞARKICILARA KARŞI YENİ ÜCRET POLİTİKASI!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) faaliyet gösteren otel yöneticileri, Türkiye’den gelen şarkıcılara ödenen yüksek ücretlere karşı yeni bir strateji geliştirme kararı aldı. Bu karar, özellikle yılbaşı döneminde otellerde sahne almak isteyen şarkıcıları yakından ilgilendiriyor.

“KKTC’DEKİ ÜCRETLER TÜRKİYE’YE GÖRE İKİ KAT FAZLA”

KKTC’de aldıkları sahne ücretlerinin Türkiye’ye göre en az iki kat fazla olması, otel işletmecilerinin şikayetlerine neden oldu. Şarkıcıların, KKTC’den gelecek astronomik teklifleri beklemek adına Türkiye’deki konser tekliflerini son ana kadar ertelediği iddia ediliyor.

YENİ ÜCRET POLİTİKASI GÜNDEMDE

Artan sahne ücretleri ve ek masraflar nedeniyle otel yöneticilerinin, sanatçılar için ortak bir ücret politikası belirlemek amacıyla bir araya geldiği öğrenildi. Yeni karar kapsamında, şarkıcıların KKTC’deki kaşelerinin Türkiye ile aynı seviyeye çekilmesi hedefleniyor.

“İŞLETMECİLERİN GÖZÜ AÇILDI”

Otel yöneticilerinin, sanatçılar ve orkestraları için uçak biletlerinden konaklamaya kadar tüm masrafları karşılamalarının yanı sıra yüksek sahne ücretleri ödemekten rahatsız oldukları belirtiliyor. 2025 yılı itibariyle, KKTC’deki işletmecilerin ortak hareket ederek bu durumu değiştirmeyi planladıkları ifade ediliyor.

SANATÇILAR KARARI ENDİŞEYLE BEKLİYOR

Yüksek ücret beklentisiyle hareket eden sanatçılar, KKTC’den gelen tekliflerin azalmasından endişe ediyor. Özellikle yılbaşı dönemi için yapılan planlamaların bu yeni politika nedeniyle etkilenebileceği düşünülüyor.

Bu gelişmeler, KKTC’deki eğlence sektörü ve Türkiye’den gelen sanatçılar arasındaki ilişkilere yeni bir boyut kazandıracak gibi görünüyor.

KAYNAK:https://www.ensonhaber.com/