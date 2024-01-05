Kuyumcudan 500 bin lira değerinde altın çalıp kayıplara karıştılar

Bursa’nın Nilüfer ilçesi Konak Mahallesi Beşevler Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcu dükkanını daha önce keşif yaptıkları belirlenen 4 şüpheli şahıs tarafından soyuldu.

Otomobil ile kuyumcu dükkanı önüne gelen 4 şüpheli şahıstan 3’ü araçtan inerek ellerine aldıkları levye ile iş yerinin kepengini ve cam kapıyı kırdı.

Daha sonra kuyumcuya giren şüpheli şahıslar, vitrinde bulunan 500 bin lira değerindeki altınları çalarak otomobil ile hızla olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekibi, güvenlik kamerası ve olay yerindeki parmak izlerini inceledi.

Ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.