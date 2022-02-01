Eski Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Gözaltına Alındı

İstanbul merkezli 5 ilde, “İhaleye Fesat Karıştırma” ve “Resmi Belgede Sahtecilik” operasyonu yapıldı.

İstanbul merkezli soruşturmada ihaleye fesat karıştırma ve resmi belgede sahtecilik suçlamasıyla 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınanlar arasında Avcılar eski belediye başkanı ve DSP Genel Başkan Yardımcısı Handan Toprak Benli de var.

SORUŞTURMADAN DETAYLAR

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada, Avcılar Belediyesi’nin 2 ihalesiyle ilgili şüpheli Erkan Karaaslan ve birlikte hareket ettiği kişilerin ihaleye fesat karıştırma suçunu işledikleri, ayrıca ihalede görevli belediye personelinin de suça iştirak ettiği yönünde tespitler olduğu vurgulandı. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası tutuklanan Erkan Karaaslan liderliğindeki örgütün yaklaşık 22 milyon TL değerinde toplam 80 kamu ihalesi aldığı, Avcılar Belediyesi’nin ihalelerinde ise yaklaşık maliyet hesaplamaları yapılırken yalnızca Erkan Karaaslan’ın bağlı firmalarda teklifler alındığı kaydedildi. Erkan Karaaslan’ın 15 Temmuz darbe girişimi sonrası gözaltına alınarak tutuklanmasına rağmen süreç boyunca ihalelere “Proje Yöneticisi” sıfatıyla belediyedeki işinin başında gibi gösterildiğinin tespit edildiği de belirtildi.

HANDAN TOPRAK KİMDİR?

Avcılar eski belediye başkanı Handan Toprak Benli, 17 Nisan 1960 tarihinde Sivas’ın Divriği ilçesinde doğdu. 1978’de Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde başladığı tıp eğitimini Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesine yatay geçişle sürdürüp, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu.

Toprak, 1993-2006 yıllarında CHP Avcılar İlçe Örgütü’nde aktif rol aldı. 2006-2007 yıllarında CHP Bahçeşehir Belde Yönetim Kurulu Üyeliği ve Belde Sekreterliği görevini yaptı. 2007-2010 Ocak CHP Büyükçekmece İlçesi Yönetim Kurulu Üyeliği’nde bulundu.

2010 Ocak – 2012 Mart CHP Esenyurt İlçesi Yönetim Kurulu Üyeliği ve Seçim Organizasyon ve Koordinasyonundan Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevini yaptı.

2012 Temmuz -2014 yıllarında CHP İstanbul İl Kadın Kolları Yönetim Kurulu Üyeliği, Sağlık’tan Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. Handan son olarak 2014 seçimlerinde Avcılar Belediye Başkanı seçildi ve bir dönem görev yaptı.

2019 yılında DSP’ye üye oldu, 31 Mart Yerel Seçiminde DSP Avcılar Belediye Başkanı iken yeniden seçimlere katıldı. 15 Aralık 2019 DSP 11. Kurultay’ında Parti Meclisi üyeliğine seçildi. Toprak, DSP Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir.