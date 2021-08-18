Ekranlara Geri Dönüyor

Yeni sezonda Barış Arduç ile birlikte Alp Arslan isimli dizide başrolü paylaşacak olan Fahriye Evcen eğitimlere başladı. Güzel oyuncunun at binme ve kılıç eğitimi aldığı anlardan da ilk kareler geldi.

İlk çocuğu Karan’ı dünyaya getirdikten sonra işlerine ara veren Fahriye Evcen, yeni sezonda ekranda olacak. Doğumdan sonra sadece reklam filmlerinde rol alan oyuncu, Alp Arslan dizisi ile izleyiciyle buluşacak.

EĞİTİM ALMAYA BAŞLADI

Yeni sezonda ekrana gelmesi planlanan yapımda Evcen, 1071 yıllarında Selçuklu döneminde yaşayan Akça Hatun’u canlandıracak. Dizi için hazırlıklara başlayan güzel oyuncu, at binme ve kılıç eğitimi de alıyor. Evcen’in eğitimlerde çekilen fotoğrafları da kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi topladı.

TRT 1 EKRANINDA İZLEYİCİYLE BULUŞACAK

Alparslan’ı daha yakından tanımamızı sağlayacak olan dizide; Sultan Alparslan’ı Barış Arduç canlandıracak. Fahriye Evcen ise Akça Hatun’a hayat verecek. Alparslan’ın babası Çağrı Bey’i Erdinç Gülener, amcası Tuğrul Bey’i ise Barış Bağcı canlandırıyor. Dizinin Eylül ayında TRT 1’de ekrana gelmesi bekleniyor.

İşte Fahriye Evcen’in eğitimlerinden kareler…