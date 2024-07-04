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Milli Takım kampında dikkat çeken görüntü

Milli Takım kampında dikkat çeken görüntü
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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04 Temmuz 2024 - 14:05
Euro 2024’te çeyrek finale yükselen A Milli Futbol Takımımızı kapıda ağırlayan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, futbolcularla selamlaştı. Cenk Tosun’un Büyükekşi ile selamlaşmamak için arkadan dolanması ise sosyal medyada gündem oldu.

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