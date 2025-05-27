KURBANLIK ALIRKEN DİKKAT! İNTERNETTEN ALIŞVERİŞTE DOLANDIRICI TUZAĞI

Kurban Bayramı yaklaşırken kurbanlık alışverişleri hız kazanıyor. Ancak internet üzerinden kurbanlık almak isteyen vatandaşlar için büyük bir tehlike söz konusu. Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, bu dönemde artan dolandırıcılık vakalarına karşı önemli uyarılarda bulundu.

GÖRÜNÜŞE VE BELGEYE DİKKAT!

Gündüz, özellikle internet ortamında yapılan alışverişlerde, kurbanlık hayvanı görmeden alınmasının büyük riskler taşıdığını vurguladı. Kurbanlıkların sağlık kontrollerinin gözlemlenmesi gerektiğini belirten Gündüz, “Kurbanı görerek almakta büyük yarar var. Satıcının sunduğu bilgileri belgelemek, dolandırıcılık ihtimaline karşı en etkili korunma yoludur” dedi.

SAHTE FOTOĞRAF VE HAYVAN OYUNLARI

Online ticaret platformlarında sahte ilanlara dikkat çeken Gündüz, bazı dolandırıcıların başka hayvanların fotoğraflarını kullanarak satış yaptığını ve hayvanın hiç ortada olmaması gibi durumların yaşandığını belirtti. Ayrıca sahte vaatlerle hayvandan çıkacak et miktarının abartıldığını da ifade etti.

KURBAN ALIŞVERİŞİNDE BELGELENDİRME HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Vatandaşlara “Alışverişlerinizi mutlaka belgelendirin” çağrısında bulunan Neşet Gündüz, tüketicilerin dolandırıcılık durumunda hak arayabilmesi için dekont, fatura, ekran görüntüsü gibi belgeleri saklamaları gerektiğini söyledi. Gündüz ayrıca şüpheli ilanların ekran görüntülerinin alınarak yetkili mercilere bildirilmesini önerdi.

KURBAN PAZARLARINDA SAHTE PARA TEHLİKESİ

Sadece internet değil, fiziksel pazarlarda da riskler olduğunu dile getiren Gündüz, özellikle sahte para kullanımının hem satıcı hem alıcı için sıkça yaşanan bir sorun olduğuna dikkat çekti. Belediyelerce belirlenen resmi satış alanlarının dışında faaliyet gösteren kişi ve kurumlara karşı temkinli olunması gerektiğini vurguladı.

İNTERNETTEN ALIŞVERİŞTE SORUMLULUK TÜKETİCİDE

Uzaktan alışverişin avantajlarına da değinen Gündüz, “Fiyat karşılaştırması açısından internet alışverişi cazip olabilir. Ancak satıcıların güvenilirliği araştırılmalı. İnternet üzerinden alınan kurbanlıkların ayıplı çıkması durumunda tüketici haklarını aramalıdır” diyerek uyarılarını yineledi.