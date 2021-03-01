Meteoroloji İl İl Uyardı !

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin, Sinop, Ardahan, Van ve Hakkari çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Ordu’nun doğusu, Giresun, Trabzon’un batı ve doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli, Rize çevreleri ile Artvin kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri altında, güney kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Ordu’nun doğusu, Giresun, Trabzon’un batı ve doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli, Rize çevreleri ile Artvin kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, heyelan, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yerel kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Van, Hakkari’de sağanak yağış etkili olacak.
MARMARA
Sabah saatlerinde güney kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
EDİRNE 6°C, 17°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL 12°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ 10°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
TEKİRDAĞ 11°C, 17°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde kuzey ve iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 5°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 11°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 15°C, 24°C
Az bulutlu
MUĞLA 9°C, 22°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 16°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 18°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA 6°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN 19°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 5°C, 18°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR 7°C, 16°C
Parçalı bulutlu
KAYSERİ 1°C, 16°C
Parçalı, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu
KONYA 9°C, 17°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Sinop çevrelerinin yer yer sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 2°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU 4°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİNOP 13°C, 16°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
ZONGULDAK 11°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, kıyıları ile Artvin çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ordu’nun doğusu, Giresun, Trabzon’un batı ve doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli, Rize çevreleri ile Artvin kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
RİZE 12°C, 15°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN 12°C, 15°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
TOKAT 8°C, 14°C
Çok bulutlu
TRABZON 13°C, 16°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batısında ve doğu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu, Van ve Hakkari ile Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AĞRI -1°C, 15°C
Parçalı bulutlu
ERZURUM -1°C, 12°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
MALATYA 5°C, 18°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
VAN 3°C, 14°C
Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 10°C, 24°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP 12°C, 23°C
Parçalı bulutlu
MARDİN 15°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA 16°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu