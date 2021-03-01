Meteoroloji duyurdu! Kuvvetli Olacak

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün akşam saatlerine kadar Trakya kesiminde beklenen gök gürültülü sağanak yağışlar için sarı uyarıda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Trakya için sarı uyarıda bulundu. Meteoroloji’den yapılan açıklamada “Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerine kadar Trakya Kesimi’nde görülecek olan gök gürültülü sağanak yağışların, Edirne ve Kırklareli’nin güneyi ile Tekirdağ’ın iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ile yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülkenin kuzey ve iç kesimleri ile Doğu Akdeniz’de havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı öngörülüyor.

Batı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bilecik, Ankara, Çankırı, Afyonkarahisar, Isparta ve Artvin çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken, diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.