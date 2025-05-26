BİTLİS BALI, PARİS’TE “ALTIN BAL” ÖDÜLÜNÜ KAZANDI

Türkiye’nin zengin bitki örtüsüyle öne çıkan illerinden Bitlis’te üretilen bal, uluslararası alanda büyük bir başarıya imza attı. Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen ve yaklaşık 200 katılımcının yer aldığı uluslararası bal yarışmasında Bitlis balı, “Altın Bal” ödülüne layık görüldü.

ULUSLARARASI DEĞERLENDİRMEDE ZİRVEDE

Paris’teki laboratuvarlarda yapılan değerlendirmelerde Bitlis balı; yüksek prolin değeri, ideal nem oranı ve zengin polen içeriğiyle dikkat çekti. Bu üstün özellikleri sayesinde en iyi dereceyi elde eden Bitlis balı, yarışmanın en prestijli ödülü olan “Altın Bal” ile taçlandırıldı.

BİTLİS’TE BÜYÜK SEVİNÇ

Bu uluslararası başarı, Bitlisli arıcılar arasında büyük bir sevinç ve gurur kaynağı oldu. Kentte arıcılık yapan Serdar Naci Ersan, ödülün bölgedeki doğal zenginliğin ve özverili üretimin bir göstergesi olduğunu belirtti.

EŞSİZ BİTKİ ÖRTÜSÜ VE RAKIM AVANTAJI

Bitlis balının üretildiği alanların 2 bin 500 rakımın üzerinde olduğuna dikkat çeken Ersan, bölgenin eşsiz bitki örtüsüne sahip yaylalarının bal kalitesini belirleyici unsur olduğunu söyledi. Ersan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Ülkemiz bal üretiminde dünya çapında önemli bir yere sahip. Özellikle Doğu Anadolu bölgesi ve Bitlis yaylaları, bin 200’den fazla endemik ve tıbbi bitki çeşidini barındırıyor. Bu özellikler bir araya geldiğinde Bitlis balı, yalnızca Türkiye’de değil, dünyada da eşi benzeri olmayan bir ürüne dönüşüyor.”

BİTLİS BALI DÜNYA SAHNESİNDE

Kazandığı bu ödülle Bitlis balı, yalnızca yerel pazarda değil, uluslararası arenada da adından söz ettirmeye başladı. Arıcılar, bu başarının bölgedeki bal üretimine olan ilgiyi daha da artıracağını ve Bitlis’in markalaşma sürecine katkı sağlayacağını ifade etti.