KARS’TA BAHARIN MÜJDECİSİ: MOR KARDELENLER VE ÇİĞDEMLER DOĞAYI SÜSLÜYOR

ürkiye’nin doğusundaki yüksek rakımlı bölgelerden biri olan Kars’ın Sarıkamış ilçesinde, baharın gelişi mor kardelen ve çiğdem çiçeklerinin açmasıyla karşılandı. Kış aylarının uzun ve sert geçtiği 2 bin 200 rakımlı ilçede, hava sıcaklıklarının artmasıyla karlar yavaş yavaş erimeye başladı. Eriyen karların ardından ise doğa, rengarenk çiçeklerle uyanmaya başladı.

MOR KARDELENLER GÖRSEL ŞÖLEN SUNUYOR

Çamaşır Dere ormanlık alanı, Hançerli Düzü ve Keklik Vadisi’nde açan mor kardelenler ile sarı, beyaz ve mor tonlarındaki çiğdemler, doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor. Uzun süren beyaz örtünün ardından ortaya çıkan bu canlı renkler, bölgede adeta bir görsel şölen oluşturdu.

FOTOĞRAFÇILAR AKIN ETTİ

Sarıkamış’ın doğal güzelliklerini görüntülemek isteyen amatör ve profesyonel fotoğrafçılar, bölgedeki ormanlık ve çayırlık alanlara yöneldi. Doğaseverler hem yürüyüş yaptı hem de doğanın uyanışını fotoğraf karelerine yansıttı. Amatör fotoğrafçılardan Şenay Vanlı, doğada yürürken karşılaştıkları manzaraları “Bir taraf ilkbahar, bir taraf kış. Muhteşem bir geçiş süreci yaşıyoruz,” sözleriyle anlattı.

KUŞLARIN DANSI: ANGITLAR VE YEŞİLBAŞLI ÖRDEKLER GÖLETLERDE

Eriyen kar sularının oluşturduğu doğal göletler ise bölgeye farklı bir canlılık kattı. Sarıkamış’ta bu mevsimde görülen angıt kuşları ve yeşilbaşlı ördekler, göletlerde yüzerek beslenmeye çalışıyor. Hem kuş gözlemcilerinin hem de biyoloji meraklılarının dikkatini çeken bu canlılar, baharın sadece bitkilerle değil, hayvanlarla da geldiğini gösteriyor.

SARI KIRMIZI BEYAZ: BAHAR RENKLERİYLE SARIKAMIŞ

Sarıkamış, dört mevsim farklı güzelliklere bürünen bir coğrafya olarak her yıl doğa tutkunlarını kendine çekiyor. Baharla birlikte bölgenin çehresi değişirken, kardelenlerin zarif mor tonları ve çiğdemlerin sıcak renkleri, doğa ile iç içe olmak isteyenler için eşsiz bir deneyim sunuyor.

Yetkililer, doğaya zarar verilmemesi konusunda ziyaretçileri uyarırken, bölgenin ekosistemine saygı gösterilmesi gerektiğinin altını çiziyor

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KAYNAK:https://www.ensonhaber.com/