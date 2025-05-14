KUBİLAY AKA’DAN EVLİLİK SİNYALİ

Ünlü oyuncular Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan, 9 aydır devam eden birliktelikleriyle magazin gündeminden düşmüyor. Şimdi ise ikili hakkında heyecan verici bir iddia ortaya atıldı. İddialara göre çift, ilişkilerini evlilikle taçlandırma kararı aldı.

EVLİLİK TEKLİFİ GELDİ, YÜZÜK SESSİZLİĞİ SÜRÜYOR

Ayaklı Gazete’nin haberine göre; Kubilay Aka, sevgilisi Hafsanur Sancaktutan için özel bir gece düzenledi ve romantik bir evlilik teklifinde bulundu. Sancaktutan’ın bu teklifi kabul ettiği öne sürülürken, parmağındaki yüzükle ilgili gelen soruları yanıtsız bırakması dikkat çekti. Evlilik teklifinin sadece yakın çevre tarafından bilindiği iddia ediliyor.

AŞKLARI YILLAR SONRA BAŞLADI

Kubilay Aka, geçtiğimiz haftalarda İbrahim Selim’in YouTube programına konuk olmuş ve Sancaktutan’la tanışma hikayesini anlatmıştı. Aka, “5-6 yıl önce bir reklam filminde birlikte oynadık ama o zaman aramızda bir şey yoktu. Aynı ajansta olduğumuz için zamanla yakınlaştık. Sonra ben öyle bakmış bulundum, ben tavladım diyebiliriz” ifadelerini kullanmıştı.

“SOYADINI DEĞİŞTİRMEK İSTERDİM” SÖZÜ OLAY OLDU

Ünlü oyuncunun sevgilisi hakkında sarf ettiği “Soyadını değiştirmek isterdim” sözleri, sosyal medyada gündem oldu. Bazı takipçiler bu sözleri doğrudan bir evlilik teklifi olarak yorumlarken, bazıları da soyadının uzunluğuna gönderme yapıldığını savundu.

RESMİ AÇIKLAMA YOK AMA HEYECAN BÜYÜK

Henüz çift cephesinden resmi bir açıklama yapılmasa da, hayranları evlilik iddialarının gerçek olmasını dört gözle bekliyor. Sosyal medyada hızla yayılan bu haber, magazin dünyasında heyecan yarattı.