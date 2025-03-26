SİNEM ÜNSAL’IN 20 YILLIK ZAYIFLIK SIRRI ORTAYA ÇIKTI

Başarılı oyuncu Sinem Ünsal, hem güzelliği hem de formda görüntüsüyle ekran başındaki izleyicilerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan “Uzak Şehir” dizisinde Alya karakterine hayat veren Ünsal, yıllardır merak edilen beslenme alışkanlıklarını ve zayıflık sırrını paylaştı. Yaklaşık 20 yıldır belirli gıdalardan tamamen uzak duran Ünsal’ın açıklamaları hem şaşırttı hem de ilham verdi.

BESLENMEDE NET DURUŞ: GLUTEN, SÜT ÜRÜNÜ, ŞEKER VE ET YOK

Alem dergisine verdiği röportajda yaşam tarzını ve sağlık geçmişini anlatan Sinem Ünsal, çocukluk yıllarından beri bağırsak hassasiyeti yaşadığını söyledi. Bu nedenle beslenmesine çok dikkat ettiğini vurgulayan oyuncu, gluten, süt ürünleri ve rafine şekeri kesinlikle tüketmediğini açıkladı. Ünsal, bu besinlerden uzak durmayı sadece zorunluluk değil, aynı zamanda bilinçli bir tercih olarak gördüğünü de belirtti.

“Bağırsak problemim var. Bu yüzden beslenmem biraz kısıtlı. Gluten, süt ürünü ve şeker tüketmiyorum,” diyen Ünsal, bu tercihlerinin uzun vadede hem fiziksel hem de zihinsel olarak kendisini daha iyi hissettirdiğini söyledi.

20 YILDIR ET YEMİYOR, BİTKİSEL BESLENİYOR

Beslenme düzenine dair en dikkat çekici açıklamalardan biri ise et tüketimiyle ilgili oldu. Sinem Ünsal, yaklaşık 20 yıldır hiç et yemediğini ve bitkisel bazlı beslenmeyi benimsediğini dile getirdi. Oyuncu, bu sayede hem daha enerjik hissettiğini hem de vücudunun daha rahat çalıştığını ifade etti.

TATLI KRİZLERİNE KARŞI ALTERNATİF ÇÖZÜMLER

Tatlı ihtiyacını nasıl karşıladığı sorusuna da samimi bir şekilde yanıt veren Ünsal, paketli ürünlerden uzak durduğunu ve sağlıklı alternatifleri tercih ettiğini söyledi. Tatlı krizlerinde tahin helvası, bitter çikolata ve sağlıklı atıştırmalıkları tercih ettiğini belirten oyuncu, nadiren patates kızartması gibi kaçamaklar yaptığını da sözlerine ekledi.

“Benim kaçamaklarım genelde helva, patates kızartması ve bitter çikolata. Ama paketli ürünleri hiç canım çekmiyor açıkçası,” dedi.

DÜZENLİ SPOR VE DENGELİ YAŞAM RUTİNİ

Formunu sadece beslenme ile değil, düzenli spor yaparak da koruduğunu belirten Sinem Ünsal, beden-zihin dengesini sağlamanın hayatındaki önceliklerden biri olduğunu söyledi. Sporun hem fiziksel hem de psikolojik açıdan kendisine büyük katkı sağladığını vurguladı.

Sinem Ünsal’ın sağlıklı yaşam felsefesi ve yıllardır uyguladığı bu disiplinli program, özellikle sağlıklı yaşamak isteyen hayranları için ilham verici bir örnek oldu. Oyuncunun tercih ettiği doğal ve sade yaşam tarzı, güzelliğini ve enerjisini açıklayan en önemli nedenlerden biri olarak öne çıkıyor.

Kaynak: https://www.medyaradar.net